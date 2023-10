Seďa (SOCDEM): Město šetřit neumí, pouze zvyšuje poplatky a daně

reklama

Pokud bych seděl dnes v zastupitelstvu města Uherské Hradiště, ruku bych pro zvýšení poplatku na likvidaci TKO nezvedl. Důvodem je nejen skokové navýšení o 100 procent, ale zejména skutečnost, že město málo udělalo pro to, aby snížilo náklady na likvidaci odpadů.

Pro radní města je jednoduché vzít peníze občanům z rozpočtu města, který tito občané plní svými daněmi. Daleko složitější by bylo snížit provozní náklady města a svých organizací, zrušit některé zbytné investiční akce, které do budoucna přinesou další náklady na provoz, či vypsat nové výběrové řízení na svoz TKO a ukládání odpadů. Pokud se má měnit nějaký poplatek, pak by se navyšování nemělo dít skokově a mělo by být transparentně vysvětleno.

Podobně je na tom zvýšení daně z nemovitostí, které přinese téměř deset milionů korun do městského rozpočtu navíc. Tyto peníze opět zaplatí majitelé nemovitostí bez ohledu na to, zda tyto nemovitosti slouží k podnikání, či zda nezatěžují své okolí hlukem či znečištěním.

Opět se město vydalo cestou nejmenšího odporu a namísto úspor. Pokud je vysoká inflace, je logické, že i náklady jdou nahoru. Na straně druhé, kdy město vypsalo výběrové řízení na čištění komunikací, kdy jednalo o cenách s poskytovateli komunálních služeb? Na tyto otázky jsme neslyšeli odpověď a domnívám se, že ani nikdy neuslyšíme.

Ing. Antonín Seďa SOCDEM



