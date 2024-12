Seďa (SOCDEM): Nelze věřit ani dnešní vládě ani parlamentní opozici

Vláda si prohlašovala návrh státního rozpočtu na rok 2025 se schodkem 241 miliard korun. Přitom kumulativní manko současné vládní koalice za období její vlády je 1,14 bilionu. Opozice i ekonomové tvrdí, že tento rozpočet se nezakládá na pravdě, že jsou podhodnoceny výdaje a nadhodnoceny příjmy. Zejména z důvodu očekávaného růstu HDP o 2,7 %, což je ekonomická chiméra. Takže suma sumárum, tento návrh státního rozpočtu je nejen vylhaný, ale i předvolební. A jeho nezodpovědnost ukazuje, jak se u nás dělá často politika, kdy podvod na voličích se ukáže až po volbách.

Problém ovšem je, že toto neustálé posouvání současných ekonomických a sociálních problémů v ČR nelze vyřešit ani „nápady“ současné parlamentní opozice, která neustupuje od svých nereálných a často populistických návrhů. Prostě volby se blíží a je třeba nezodpovědně vše a všem naslibovat. Dnes je catch all party úspěšná, nicméně impotence současné české politiky je vidět na každém kroku a v každé diskusní debatě. A je zajímavé, že média pramálo zajímá program a konkrétní kroky té které politické strany k řešení aktuálních problémů dneška.

Pokud občané chtějí změnit současný negativní trend vládnutí, pak to musejí udělat sami. Dnešní parlamentní politici to nedokáží, a naopak svými řešeními prohlubují hospodářskou krizi, přispívají ke snižování životní úrovně zaměstnanců, a svými neuváženými výroky dokonce připouštějí eskalaci války na Ukrajině, což ve svém důsledku přináší rizika ještě větší. Lidé, ale zejména politici zapomněli, že demokracie a boj za svobodu se neodehrává toliko ve volebních místnostech, ale že to je práce celé společnosti na plný úvazek. A zodpovědní politici by měli jít příkladem.

Ale zejména nám v poslanecké sněmovně scházejí osobnosti, které co si myslí a o čem jsou přesvědčeny, že je to správné, tak to otevřeně veřejnosti sdělují, a podle toho také konají. A při pohledu na naši parlamentní politickou reprezentaci bychom takové politiky hledali jako jehlu v kupce sena. Lži se předkládají za pravdu a málokdo má odvahu odhalit své povolební plány. Proto nelze věřit ani dnešní asociální vládě, ale ani populistické parlamentní opozici.

Ing. Antonín Seďa SOCDEM



