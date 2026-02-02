Sedláček (Národní demokracie): Média se snaží vyvolat dojem, že Češi povstali

K pro-petro-pavlovské demonstraci v Praze:
Média se snaží vyvolat dojem, že "Češi povstali proti nové vládě a na podporu prezidenta". Podívejme se ale na fakta a zejména na čísla.
Počet účastníků dnešní demonstrace odhadují pořadatelé na 80-90 tisíc (skutečný počet bude zřejmě nižší, ale budiž). Vzhledem k tomu, jak obsáhle tu akci inzerovala hlavnoproudá média, lze očekávat, že o čase, místě a účelu té demonstrace předem vědělo nejméně 4-5 milionů lidí. Z nich ale dorazilo jen cca 2 %.
A podívejme se na tvrdá čísla z loňských sněmovních voleb:
- 2,45 milionu lidí hlasovalo pro strany bývalé Fialovy pětikoalice.
- 3,1 milionu lidí volilo strany, které se proti pětikoalici a proti Petru Pavlovi výrazněji vymezují. Z toho 2,75 milionu lidí volilo přímo strany nové vládní koalice.
Celé současné dění spočívá v tom, že Milion chvilek se snaží co nejvíce zradikalizovat a aktivizovat tu první skupinu. Nelze ale zastřít, že tato skupina je v české společnosti menšinová. Navíc i z této skupiny dorazilo na demonstraci pouze 3,5 % lidí.
A klíčová čísla na závěr: Počet voličů současné vládní koalice je zhruba 32x větší než počet dnešních demonstrantů (a pokud tam započítáme i voliče "proti-fialových" stran pod 5% hranicí, tak je to dokonce 36x více.)
