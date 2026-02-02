Sedláček (Národní demokracie): Média se snaží vyvolat dojem, že Češi povstali

02.02.2026 11:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k počtu hlasů u voleb a počtu demonstrantů.

Sedláček (Národní demokracie): Média se snaží vyvolat dojem, že Češi povstali
Foto: narodnidemokracie.cz
Popisek: Národní demokracie, logo.

K pro-petro-pavlovské demonstraci v Praze:

Média se snaží vyvolat dojem, že "Češi povstali proti nové vládě a na podporu prezidenta". Podívejme se ale na fakta a zejména na čísla.

Počet účastníků dnešní demonstrace odhadují pořadatelé na 80-90 tisíc (skutečný počet bude zřejmě nižší, ale budiž). Vzhledem k tomu, jak obsáhle tu akci inzerovala hlavnoproudá média, lze očekávat, že o čase, místě a účelu té demonstrace předem vědělo nejméně 4-5 milionů lidí. Z nich ale dorazilo jen cca 2 %.

A podívejme se na tvrdá čísla z loňských sněmovních voleb:

  • 2,45 milionu lidí hlasovalo pro strany bývalé Fialovy pětikoalice.
  • 3,1 milionu lidí volilo strany, které se proti pětikoalici a proti Petru Pavlovi výrazněji vymezují. Z toho 2,75 milionu lidí volilo přímo strany nové vládní koalice.

Celé současné dění spočívá v tom, že Milion chvilek se snaží co nejvíce zradikalizovat a aktivizovat tu první skupinu. Nelze ale zastřít, že tato skupina je v české společnosti menšinová. Navíc i z této skupiny dorazilo na demonstraci pouze 3,5 % lidí.

A klíčová čísla na závěr: Počet voličů současné vládní koalice je zhruba 32x větší než počet dnešních demonstrantů (a pokud tam započítáme i voliče "proti-fialových" stran pod 5% hranicí, tak je to dokonce 36x více.)

Psali jsme:

Lipavský: Macinka by měl odstoupit. V zájmu klidu
„Nemůžete mě vyhostit.“ Vzkaz Ukrajinky Čechům vzbudil emoce
„To mluvíte o demokraticky zvoleném poslanci?“ Šebelová se pustila do Rajchla tak, že do toho vstoupil Moravec
Děkovačka Václava Moravce. Závěr OVM vzbudil obavy

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Sedláček , Národní demokracie

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Byla demonstrace Milionu chvilek jen fraška?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

,,Chceme lépe porozumět tomu, jak se lidé v Česku skutečně hýbou"

,,Chceme lépe porozumět tomu, jak se lidé v Česku skutečně hýbou" (vaše slova) - to jako jak přesně? A napadlo vás, že se spousta lidí tolik nehýbe ne že by nechtěla, ale že na to prostě nemá čas? Netvrdím, že všichni, ale dost takových je. A co uděláte s tím? Jak chcete lidem zajistit víc času, kdy...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Peksa (Volt): Piráti, smutná tečka za jedním pokusem udělat politiku lepší

12:07 Peksa (Volt): Piráti, smutná tečka za jedním pokusem udělat politiku lepší

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k možné kandidatuře pirátské nominantky na primátorku…