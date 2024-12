Semelová (KSČM): Prosincové jednání pražského zastupitelstva nejen o rozpočtu

O co šlo? Jako vždy o peníze. Transparentností zaklínající se piráti měli co vysvětlovat ohledně neoprávněně čerpaných odměn Zdeňkem Hřibem, ředitel magistrátu zas musel čelit dotazům ohledně podivuhodných odměn pro svou bývalou asistentku. Chudáci zastupitelé. Pro samé aféry se k řešení problémů města a jeho obyvatel ne a ne dostat. Ale jedno po druhém.

Nový šéf pirátů se kroutí jak žížala

Neoprávněně čerpané odměny náměstkem pro dopravu Zdeňkem Hřibem (Piráti) poznamenaly atmosféru zastupitelstva od samého rána. Dalo se to čekat. Tento bývalý primátor, který se tváří, že je čistý jak lilie a za všechny hříchy světa může kdokoliv, jen ne on sám, pobíral pět měsíců neoprávněně odměnu 56 tisíc korun za členství v představenstvu firmy Pražská energetika Holding, v níž má město většinový podíl. Jako uvolněný zastupitel však na tuto odměnu nemá podle zákona nárok.

Poté co se celá záležitost provalila, peníze vrátil… po téměř půl roce. Dřív si částky čtvrt milionu korun, která mu za tu dobu přistála na účet, zřejmě nevšiml. Vysvětlení z jeho úst odpovídá jeho pověstné aroganci. Jako vždy obvinil všechny kolem sebe, jen on sám je obětí div že ne spiknutí. Jak prohlásil na stranickém fóru, díky chybě účtárny PRE mu sice něco posílali, ale už se jim podařilo vysvětlit, že podle zákona mu nic posílat nemají. Takže to uznali a posílat přestali.

Mgr. Marta Semelová KSČM



Asistentka ředitele magistrátu zřejmě dřela jako kůň

I tady se jednalo o odměny. V tomto případě je však schválil ředitel magistrátu Martin Kubelka své bývalé asistentce. Tato obdivuhodně pracovitá paní si v roce 2023 přišla navíc k platu na odměnách na 857 tisíc. K tomu získala do nájmu městský byt v centru Prahy. Ředitele Kubelky se však zastal sám primátor Bohuslav Svoboda (ODS), podle kterého je nešťastné, když se odměny řeší veřejně, a že přidělování odměn je plně v kompetenci ředitele magistrátu a není v tom nijak limitován.

Zastupitelé měli jiný názor. Po několikahodinové bouřlivé diskuzi tak primátor Svoboda bude muset nechat zpracovat právní analýzu udělování mimořádných odměn. Úsměvné je, že nad nepřijatelným chováním ředitele magistrátu se rozčiloval náměstek primátora Hřib. Jako by sám neměl máslo na hlavě. Záležitost ředitele magistrátu je podle něj třeba řádně prošetřit včetně toho, zda nedošlo trestnému činu. Jeden za osmnáct, druhý (třetí, čtvrtý,…) za dvacet. Na rozdíl od běžných lidí však tito „vyvolenci“ své lumpárny vždy ustojí… a jede se dál. Jak dlouho?

Člověk nad tím, co se děje na pražském magistrátu a ve vedení města jen nevěřícně kroutí hlavou. Částky, které tu padají, jsou pro samoživitelky, seniory a další skupiny obyvatel z říše snů. Mnozí občané, kterým tito filutové vládnou, otáčí každou korunu v kapse, jen aby vyšli do konce měsíce. Vyhlašování vánočních sbírek vedením města pro potřebné pak není ničím jiným než pokrytectvím a výsměchem obyčejným lidem.

Rozpočet Prahy na rok 2025 schválen

Město bude v příštím roce hospodařit s příjmy 110,92 miliardy a výdaji 113,49 miliardy korun. Přes 91 miliard půjde na provoz, z nichž nejvíc (přes 30 miliard) na dopravu, dále na školství (28,4 mld.), zdravotnictví, kulturu ad. Více než 22 miliard na investice, mezi něž patří stavba Dvoreckého mostu, dopravního terminálu na Smíchovském nádraží, tramvajové trati na Václavském náměstí, přestavba Libeňského mostu ad.

Právě tato položka, tedy peníze určené na investice, které leží na účtech, místo aby se investovaly do projektů, jako jsou okruhy, radiály nebo metro, byla stejně jako každý rok kritizována opozicí. To se ostatně opakuje již několik volebních období, během nichž střídá u vesla jedna koalice druhou. Z roku na rok jsou totiž převáděny peníze, které vedení města není schopno vyčerpat a proinvestovat. Z letoška na příští rok je to 14 miliard. Projekty jsou nepřipravené, rozprodané pozemky se nedaří vykupovat, předražené zakázky realizovat. Opakovaně jsme na to při projednávání rozpočtu upozorňovali i my, komunističtí zastupitelé.

Odkup budovy Nákladového nádraží Žižkov a okolních pozemků

O tom rozhodli zastupitelé v noci ze čtvrtka na pátek. Město funkcionalistickou, památkově chráněnou budovu a přilehlé rozsáhlé pozemky odkoupí od Českých drah za 1,43 miliardy korun. Plánuje zde postavit novou čtvrť pro 15 000 obyvatel. Nádražní budovu chce zrekonstruovat a přeměnit na centrum s prostory pro kulturu, se školským kampusem, byty a kancelářemi. Areálem by měla vést také dvoukilometrová tramvajová trať.

Tendr na provoz vlaků

Zadání tendru za 142 miliard na třicetiletý provoz elektrických vlaků v Pražské integrované dopravě odsouhlasili zastupitelé Prahy po půlnoci. Jedná se o tendr Prahy a Středočeského kraje na zajištění integrované dopravy v rámci celého regionu. Praha i Středočeský kraj by se měly podílet na financování zhruba stejným dílem. Nové velkokapacitní elektrické vlaky s kapacitou nejméně 380 míst k sezení se začnou postupně objevovat od roku 2029.

Smlouva by měla zahrnovat i rozšíření železniční sítě mimo jiné o linku na pražské letiště. U tak obrovské zakázky je s podivem, že návrh byl předložen Zdeňkem Hřibem jako červený tisk, to znamená na poslední chvíli. Výhrady vůči takovému postupu byly zcela oprávněné.

Odmítnuté body

Jejich projednání žádala opozice, ale marně. Koalice jejich zařazení na program nepřipustila. A o jaké návrhy šlo? Například o trestní kauzu Dozimetr, o situaci v pražském dopravním podniku, o hloubkový audit v DPP, o dražbu majetku – nemovitostí podnikatele Jaromíra Soukupa v Braníku, který Praha vydražila za 649 milionů korun, přičemž vyvolávací cena byla 201 milionů. Proč asi pražská koalice nechce připustit projednávání těchto otázek?