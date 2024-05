Semelová (KSČM): Škrty, kam se podíváš

reklama

Tradiční Písní práce jsme zahájili 1. máj pořádaný Krajským výborem KSČM Praha. Oficiální média od rána vysílala, že se po celé republice, a hlavně v Praze na Střeleckém ostrově scházejí lidé, aby oslavili dvacet let od vstupu ČR do EU. Já bych chtěla upozornit, že my, kdo jsme přišli na Střelecký ostrov, tak ne kvůli EU, ale přišli jsme sem oslavit 1. máj – Svátek práce. Spolu s tisíci a tisíci lidmi na celém světě.

1. máj je spjat s bojem za důstojný život, svět bez válek, chudoby a strachu z budoucnosti. Je symbolem míru, práce a sociálních jistot. O jaké jistotě však může dnes mluvit rodina, která nemá na školní obědy pro své děti, mladý člověk bez šance získat byt, občané, jež nemají na nájem. Ztrátou bydlení je ohroženo víc než jeden a čtvrt milionu lidí, na hranici chudoby žijí tři miliony lidí, statisíce se topí v exekucích, senioři otáčejí každou korunu, často si nemohou koupit potřebné léky.

Vzpomínáte si, jak bylo zesměšňováno socialistické zdravotnictví? Dnes si plnými doušky užíváme toho kapitalistického – alarmující nedostatek zubařů, specialistů, pediatrů (zhruba 180 tisíc dětí nemá registraci u dětského lékaře), výpadky léků, rušení nemocničních oddělení, sbírky na nemocné děti, dlouhé čekací doby na vyšetření či operaci… Když se chceš dostat na řadu dřív, zaplať.

A ocenění práce? Na průměrnou mzdu nedosáhnou dvě třetiny zaměstnanců. V příjmové chudobě je každá osmá domácnost. Někteří zaměstnanci čekají na mzdy, protože podnik krachuje, jiný zase propouští. Např. taková za socialismu prosperující Nová huť Klementa Gottwalda se za kapitalismu coby Liberty Ostrava topí v problémech. Většina provozů od loňského prosince stojí.

A Fiala a jeho kumpanie chystají další zhoršování pracovních podmínek - výpovědi bez udání důvodu, prodloužení zkušebních lhůt, prodlužování věku odchodu do důchodu. Škrty, kam se podíváš, jen aby bylo na vyzbrojování Ukrajiny a podporu válčení.

Kdo žádá mír, je proválečnými štváči urážen a zesměšňován. 79 let po ukončení té nejstrašnější války v dějinách lidstva. 79 let poté, co rudoarmějci pokládali své životy za mír a svobodu. Rusové, Ukrajinci, příslušníci dalších národů. Spojovalo je odhodlání ukončit německé nacistické běsnění. Padli v boji i za ty, kteří se dnes nestydí zakazovat pietní akty k uctění jejich památky. KSČM na padlé nezapomíná.

Mgr. Marta Semelová KSČM



