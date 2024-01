Senátor Balatka: Loni jedna paní strašila s poplatky na D6. Nastalo to?

reklama

Pamatujete? Loni jedna paní strašila s poplatky na D6 a měla s tím úspěch, naletěl a sdílel to tehdy kde kdo. Lži a "senzace" jako je tato se šíří obvykle velmi rychle. D6 mezi K. Vary a Chebem samozřejmě zůstává i v roce 2024 bez poplatku a výjimka stále platí. A platí stále i to, že strach a vztek vypínají rozum. Paní poslankyně Mračková to ví a bezostyšně lež a strach používá jako svůj standardní nástroj politického boje. Bohužel. Takhle my si tady žijeme. Podobné "senzace" nás budou v následujícím roce, kdy budou evropské, krajské a senátní volby, zřejmě pravidelně provázet.

Pamatujte na to a nevěřte všemu, co se dozvíte na Facebooku. Každý holt dělá co umí.

Jak říkával dobrý voják Švejk, "To chce klid".

Ing. Miroslav Balatka BPP

senátor



