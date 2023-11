Senátor Balatka: Proč až teď, pane Středulo?

reklama

70% škol dnes stávkuje. Rozpočet na školství vzroste v roce 2024 o 8 miliard Kč. A to i přes velmi žalostný stav státního rozpočtu, který se zděděným a vysokým tempem zadlužování hrne do průšvihu, kdy jenom na zaplacení úroků státního dluhu vynaložíme 100 miliard Kč (!). Dlouhodobě velmi nízko nastavené platy kuchařek, školníků a dalších nepedagogických pracovníků škol jsou problém, o kterém ministerstvo školství stále jedná. Vláda se snaží v souladu se svým předvolebním slibem snížit státní dluh a tempo zadlužování Ozdravným balíčkem. Ke stávce ve školství se najednou nalepila také ČMKOS zastoupená Josefem Středulou a burcuje zaměstnance k vyjádření nespokojenosti vůči vládě jako takové, ne kvůli žalostně nízkým platům školníků a školních kuchařek, ale kvůli tolik potřebné reformě důchodů, která byla ale představena už letos na jaře. Proč až teď? To samozřejmě vítá opozice vedená expremiérem Andrejem Babišem, který je spoluzodpovědný za současný stav státních financí a dluhu a spolu s odbory nadává vládě, která chce tyto jím zaviněné problémy řešit a říká, že stávkovat by měli všichni. Stávkují ve Škoda Auto, kde jsou dlouhodobě platy výrazně nadprůměrné. Ministr školství Bek, který navýšení rozpočtu školství o 8 miliard vyjednal a zajistil učitelům platy na zákonné úrovni 130% průměrné mzdy se omlouvá rodičům za komplikace, která jim stávka učitelů způsobí. Média vedená zoufalou touhou po vysokých počtech prokliků volí co nejkontroverznější nadpisy článků, aby přilákaly čtenáře, ale většinou je spíš jenom naštvou a radikalizují. Ministři nejsou neomylní supermani, dělají chyby. Ale nejsou to chyby fatální, které by vedly zemi do rozkladu a současnou nelehkou situaci stát zvládá a snaží se věci řešit, jdou i do nepopulárních, ale naprosto nutných reforem. V souladu s tím, co slíbili voličům. To nic nemění na tom, že to v mnozí z nás vnímají jako apokalypsu. Spíš to ale připomíná absurdní drama.

Ať už bude finále dnešního dne jakékoli, přeji školníkům, školním kuchařkám a dalším nepedagogickým pracovníkům důstojné ohodnocení. Možná k tomu dnešní události pomohou. Jenom abychom s vaničkou nevylili i dítě.

P. S. Kdo dnes řeší, že v Pardubicích minulý týden zatýkali vysoké funkcionáře ANO?

Ing. Miroslav Balatka BPP



