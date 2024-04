Senátor Bazala: Bydlení by měly budovat samosprávy s určitou podporou státu

reklama

Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, já si to ulehčím. Dopředu avizuji, že tento zákon nepodpořím, nepodpořil jsem ho ani na našem VUZP. Možná jenom několik poznámek, protože většina z nich tady zazněla. Možná nebyly úplně správně, v tom správném tisku. Já osobně pocházím z rodinného domu, vlastnického domu, tzn. to nájemní bydlení neumím úplně přesně posoudit, byť nějaké zkušenosti s tím také mám. Když se řekne dostupné bydlení, tomu už skoro vůbec nerozumím, abych řekl pravdu. Já za svůj život jsem nedělal nic jiného, než jsem se staral o to, abych si to bydlení mohl dovolit pořídit, nějakým způsobem si na něj našetřit.

Jestliže teď říkáme dostupné bydlení, za jakých podmínek? Vždycky jsem si myslel, a můžu se mýlit, že to dostupné bydlení by především měly budovat samosprávy s určitou podporou státu, pokud možno co nejjednodušší podporou státu, aby, když to řeknu, těch kontrol bylo co nejméně.

Proto nerozumím tomu Státnímu fondu podpory investic jako takovému. To je jedna věc, kterou bych chtěl říci.

Druhá věc je, trošku jsem v té novele stavebního zákona zase, jestliže se nám tam dostalo, když jsme řekli, že máme jeden stavební úřad, tím pádem ta povolování, kde jsou studny, popř. čističky odpadních vod a vsakování, přechází na ORP, úplně přesně si neumím představit, zase jsem v nějaké komunitě, která nějakým způsobem žije, kde mám výstavbu řadových domů, které se staví firmou, nebo svépomocí, stále to ještě funguje, kdy jeden soused bude mít studnu a druhý nebude mít studnu, ten jeden půjde na ORP a druhý bude na jedničce nebo na místním stavebním úřadě. To se mi zdá být úplně šílené. V žádném případě nejsem ten, který by tvrdil, že musí být tolik stavebních úřadů, takhle to nemám. Dokonce i ten argument, kdy lidé říkají, ale ti lidé tam jsou v místě, jsou zvyklí a tak dále. Troufám si říct, že na těch městech pracují, je spousta zaměstnanců, kteří jsou z okolí a to okolí prostě znají.

Takže takto to není. Na druhé straně mám pocit, že je to trochu tlak, kdy jsme řekli, že všechny stavební úřady budou zachovány nebo minimálně, a tady, abychom se těch jedniček a dvojek postupně zbavili, tak to je takový jakýsi můj – moje přesvědčení. A tak to vnímám. A teď možná to, co mně nejvíce vadí. Já jsem to panu ministrovi říkal na výboru, takže se nepřekvapujeme, že prostě ta připravenost toho stavebního zákona není. A já jsem 14 let dělal starostu v městečku, dvojkovém, dvojkového typu. A vždycky, co přicházelo z centrály, vždycky šlo pozdě. Vždycky šlo pozdě. A dá se říci, jak byl člověk starší nebo byl tam delší dobu, tak ty novely a úpravy a vyhlášky prostě na poslední chvíli. A vyjděme z toho, že i ty pracovníci těch stavebních úřadů, kterých není, možná ani nebude, tak oni svojím podpisem a razítkem zodpovídají právně za to své rozhodnutí. To není prostě žádná švanda. A oni potřebují mít jakousi jistotu, potřebují být tím proškoleni atd. atd., takže to je jeden z důvodů, proč já s tím prostě mám problém. A taky z toho důvodu tuto novelu zákona nepodpořím. Děkuji.

Josef Bazala KDU-ČSL



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: „Ohrožení zdraví. Vědomé.“ Českého obilí plno, ale co dělá vláda? Vyoral ostře Senátor Bazala: Zastávám spíš stranický systém „To nechodí do práce? Pro společnost jsou tito lidé k ničemu.“ Vládní senátor na demonstranty Bazala (KDU-ČSL): Volby v jeden den? Vraťme se k tradici

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama