Senátor Bednář: Množství dusičnanů v pitné vodě může být zdravotní riziko

Dobrý den, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Dneska tady u toho pultíku chci poprosit pana ministra o jednu věc, se kterou se na mě obracejí občané, a to kupodivu z Prahy.

Týká se to jedné z těch nejdůležitějších věcí, které máme, a to je voda, pitná voda v domácnostech, týká se to norem a limitů pro obsah dusičnanů ve vodě. V České republice je limit koncentrace dusičnanů v pitné vodě stanoven na 50 miligramů na litr, což zcela odpovídá směrnici Evropské unie, která to vlastně takto připravila pro celou Evropskou unii na základě tvrzení Světové zdravotnické organizace. Nicméně ta tento limit vydala pro země s nedostatkem pitné vody. Například Spojené státy, ale i Československo ještě za dřívějšího režimu ten limit měla nastavena na 10 miligramů na litr vody.

Odborníci se shodují, že ideální maximální koncentrace dusičnanů v pitné vodě by měla být výrazně nižší, než je zákonný limit stanovený pro dospělé, aby voda byla bezpečná pro všechny věkové skupiny, včetně kojenců a těhotných žen.

Chci jenom velice krátce upozornit na to, jaké jsou zdravotní účinky. Příjem vysokého množství dusičnanů v pitné vodě může mít pro dospělé zdravotní riziko, zejména pokud jsou dusičnany přítomny ve vodě dlouhodobě ve zvýšených koncentracích. Díky tomu se tvoří rakovina žaludku a trávicího traktu, poruchy štítné žlázy, kardiovaskulární problémy. Dusičnany z vody nelze odstranit převařením ani filtry na bázi aktivního uhlí. Jediná možnost je odstranění pomocí reverzní osmózy, což je pro domácnosti téměř nemožné.

Udělal jsem si krátký průzkum. Všechny vodní zdroje, to znamená například voda, která se dostává v Ostravě díky ostravským vodárnám a kanalizacím, tak splňují limity 10 miligramů na litr. Bohužel v Praze tomu tak není a zákonné limity jsou ty vyšší. Může to být pochopitelně argument pro to, aby se mladí lidé s dětmi stěhovali do Ostravy a nezůstávali v Praze. Nicméně určitě nám jde o to, aby všichni občané České republiky měli co nejlepší vodu. O to jde také mně a například panu občanovi Lukáši Hruškovi.

Takže k té mé prosbě, pane ministře, ještě máte stále dostatek dnů ve své funkci, ještě stále máte možnosti a schopnosti udělat alespoň studii, která by jednoznačně určila, zda ty limity nejsou příliš měkké a zda vyhovují pro těhotné ženy a kojence, případně zda máme donutit, a ono to jde, vodárny a čistírny, aby těchto limitů bylo dosahováno, těch nižších, pokud bychom se potom v rámci parlamentu na tom dohodli.

Já vám předem mockrát za snahu děkuji.

