Senátor Bednář: NE hlasování od 16 let

02.11.2025 6:14

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke snižování laťky u volebního práva.

Foto: MČ Ostrava-Jih
Popisek: Martin Bednář

NE hlasování od 16!

Hlas má mít ten, kdo nese plnou odpovědnost.

V Česku ji získáváme v 18 letech – až tehdy můžeme uzavírat smlouvy, nést důsledky svých rozhodnutí a samostatně řídit svůj život.

Proč bychom předtím přidávali nejvyšší občanské právo?

Zralost ≠ věk na občanku.

V 16 letech spousta mladých ještě hledá, kým chce být.

Nechci z nich dělat terč školní agitace.

Bez odpovědnosti není mandát.

Rozhodování o rozpočtech obcí, daních a investicích nemá být „cvičení z občanky“.

Mezinárodní realita:

I v USA je pití alkoholu až od 21 – společnost ví, že některá rozhodnutí vyžadují vyšší míru zralosti.

Správná cesta:

Nejdřív posílit občanskou výchovu, kritické myšlení a praxi mladých v komisích obcí.

Teprve potom debatujme o rozšíření práv.

Chci silný hlas mladé generace – ale až ve chvíli, kdy se pojí s plnou odpovědností.

Snižovat laťku nebudu.

Bc. Martin Bednář, MBA.

  • ANO 2011
  • Ostravu mám v srdci stejně jako Vy!
  • senátor
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke snižování laťky u volebního práva.