Senátor Bednář: NE hlasování od 16 let

NE hlasování od 16!
Hlas má mít ten, kdo nese plnou odpovědnost.
V Česku ji získáváme v 18 letech – až tehdy můžeme uzavírat smlouvy, nést důsledky svých rozhodnutí a samostatně řídit svůj život.
Proč bychom předtím přidávali nejvyšší občanské právo?
Zralost ≠ věk na občanku.
V 16 letech spousta mladých ještě hledá, kým chce být.
Nechci z nich dělat terč školní agitace.
Bez odpovědnosti není mandát.
Rozhodování o rozpočtech obcí, daních a investicích nemá být „cvičení z občanky“.
Mezinárodní realita:
I v USA je pití alkoholu až od 21 – společnost ví, že některá rozhodnutí vyžadují vyšší míru zralosti.
Správná cesta:
Nejdřív posílit občanskou výchovu, kritické myšlení a praxi mladých v komisích obcí.
Teprve potom debatujme o rozšíření práv.
Chci silný hlas mladé generace – ale až ve chvíli, kdy se pojí s plnou odpovědností.
Snižovat laťku nebudu.
Bc. Martin Bednář, MBA.
