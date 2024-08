Senátor Canov: Jediný kandidát nemůže za to, že nikdo jiný nekandiduje

Při novele volebního zákona o volbě prezidenta republiky jsem kvůli možnosti, že se při variantě, že je jen jeden kandidát, musí ze zákona volby opakovat, navrhl bod přerušit, protože to považuji za naprosto nesprávné a chybné. Pokud by byl jen jeden kandidát, tak ten nemůže za to, že nikdo jiný nekandiduje. To, že by byl jediný, by nebyla jeho chyba, či dokonce vina.

Anketa Ohrožuje vláda Roberta Fica demokracii na Slovensku? Ohrožuje 5% Neohrožuje 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 10616 lidí

On by jeden jediný vydával energii za shánění podpisů a finanční prostředky na kampaň. Při opakovaných volbách proti čerstvým protikandidátům by byl v naprosto nezasloužené nevýhodě (nové, již druhé shánění podpisů a nové, již druhé vydávání prostředků na kampaň atd.).

Pro srovnání: Do Senátu může kandidovat jen jeden jediný kandidát ve volebním obvodu, v komunálních volbách může být v obci jen jedna jediná kandidátka atd.

Po mém návrhu byla v jednání učiněna přestávka a v přestávce jsem se s předsedou Senátu a dalšími dohodl, že se věc vezme na projednání Komise pro Ústavu a pokud ta můj názor podpoří, připraví Senát senátní návrh zákona, který umožní, aby i v prezidentské volbě mohl být i jen jeden jediný kandidát.

Na základě této dohody jsem svůj návrh na přerušení schůze vzal zpět.

Ing. Michael Canov SLK



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky