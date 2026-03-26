Senátor Canov: Ústavu měnit nemáme

Komise pro Ústavu jednala o možné změně Ústavy ve věci vyjasnění toho, zda je prezident republiky povinen jmenovat premiérem navržené ministry či nikoli. Debata byla velmi zajímavá. Ještě nikdy jsem nebyl přítomen jednání hned se sedmi věhlasnými ústavními právníky, kterými byli: Prof. Aleš Gerloch, Doc. Jan Kudrna, Doc. Marek Antoš, Doc. Ladislav Vyhnánek, Dr. Ondřej Preuss, Dr. Jiří Zemánek a domácí (tajemník Komise) Prof. Jan Kysela.
Převažující (ale nikoli jediný) názor byl ten, že Ústavu v této věci měnit nemáme. Faktem je, že za 33 let existence Ústavy nikdy nedošel spor v této věci k Ústavnímu soudu. Vždy nakonec došlo k dohodě mezi prezidentem a premiérem s výjimkou posledního případu. V něm je prezident obviňován z porušení Ústavy (za to, že nejmenoval), ale paradoxně nebyla tato záležitost dána obviňující stranou k Ústavnímu soudu s odůvodněním, že by Ústavní soud rozhodl ve prospěch prezidenta.
