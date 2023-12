Senátor Chalupský: Chceme, aby stát sloužil lidem, ne lidé pohodlnosti státu

reklama

Mám radost, musím vám to napsat! Právo na platbu v hotovosti a moci být offline se povedlo v Senátu schválit a poslat do senátních výborů k podrobnější diskusi a dopracování. S Jitkou Chalánkovou to předkládáme jako senátorskou iniciativu, která by nás chránila proti enormní snaze platit jen bezhotovostně a komunikovat jen elektronicky.

Jinými slovy, chceme, aby měl každý občan ČR ústavně opevněnou možnost svobodné volby platit hotovostí nebo elektronicky.

Stejně tak aby zejména senioři měli stále možnost komunikovat se státem i klasicky papírově, ne jen elektronicky, tzn. aby stát sloužil lidem, ne lidé pohodlnosti státu. K tomu také státu dáváme přes 63 procent svých peněženek nejrůznějšími daněmi.

Při posledním hlasování nám návrh o jeden hlas neprošel. Nevzdali jsme to. Po další argumentaci a vyslyšení zpětné vazby kolegů tento návrh zákona dostal včera šanci od 51 senátorů.

