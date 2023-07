Senátor Chalupský: Zákoník práce, který bere práci brigádníkům a přidělává ji zaměstnavatelům

Existuje rčení, že „cedník nenaplní ani ten nejsilnější proud“, které se připomínalo již při zavádění windfall tax. Přeloženo do ekonomické současnosti to znamená, že pokud vláda nezalátuje díry na výdajové stránce, žádné zvýšení příjmů jí nepomůže vyrovnat rozpočet a už vůbec ne to, které je jen na papíře.

Hned na úvod je ovšem podstatné připomenout, že vládní balíček rozhodně nemá ambici rozpočet vyrovnat, ale vlastně jen kosmeticky snížit schodek, který bude letos asi 400 miliard korun, a spíš než reálné řešení je vládní balíček nástrojem k většímu vyděšení lidí.

Po představení vládního balíčku bylo řečeno, že se jeho parametry nebudou téměř měnit, a přestože to není úplně pravda, je dobré komentovat hlavně to, u čeho známe detaily. To je zvyšování daní.

Zvýšení daní prý tvořit polovinu a za rok jen třetinu sumy, kterou přinese balíček do státního rozpočtu. Na první pohled je přitom patrné, že se vláda při zvyšování daní ponaučila z fiaska s přezdívkou „Windfall tax“. Loni v červenci totiž slibovala, že díky zavedení této sektorové daně vybere 100 miliard korun, v dubnu připustila, že to bude asi jen 40 miliard a dneska se strachuje, aby to bylo alespoň 10. Tentokrát si tedy zvolila téměř nepohyblivý terč. Terčem vyššího zdanění už totiž nejsou velké korporace, ale nemovitosti, rodiny a všechny právnické osoby, kterým se zvedá daň z příjmu.

Aby to vládě prošlo bez větších sociální nepokojů, musely nejprve všichni aktéři vyděsit občany státním bankrotem, aby si vyděšený občan nechal vyšší daně líbit daleko snáz, než občan nevyděšený. Takový totiž ví, že pro vyšší daně neexistuje žádný dramatický důvod.

Jako druhý krok následovalo zacílení na ty, kteří nemají moc možností, jak se vyšším daním bránit. Zatímco u velkých korporací, zafungovala optimalizace daní a Lafferova křivka velmi rychle, a vyšší zdanění nepřineslo ani zdaleka adekvátně zvýšený výnos daní, u nemovitostí něco podobného moc nehrozí a u ostatních výše zmíněných subjektů bude optimalizace probíhat daleko pomaleji než v případě „Windfall tax“. I tak se s Vámi ale mohu vsadit, že výnos ze zvýšení daní očištěný o inflaci bude nezanedbatelně menší než plány ministra financí z ODS Zbyňka Stanjury. Toho už to ovšem nemůže rozhodit, protože si už na vlastní kůži vyzkoušel, že sektorová daň z dílny Jany Maláčové opravdu nefunguje a větší chybu ve výpočtech než 90 miliardu už snad ani udělat nemůže.

Jediné, co lze na „daňové části“ balíčku pochválit je tak zrušení nejrůznějších výjimek zejména u daní z příjmů, což je krok, po kterém voláme již dlouho, protože narovnává daňová pásma a také zjednodušuje celý systém. Pochvala by však mohla být daleko větší, kdyby ke zrušení výjimek došlo za současného snížení daní, tak aby se jednalo přinejhorším o rozpočtově neutrální zásah do daňové soustavy. Rušení výjimek za současného zvyšování daní však jako celek opravdu chválit nelze.

Na výdajové stránce se toho odpracovalo daleko méně. Zcela konkrétně víme jen o navyšování výdajů na armádu nebo zvýšení průměrného platu učitelů na 130 % průměrné mzdy (což je o 50 miliard Kč výdajů navíc oproti roku 2023). Komentovat proto lze zatím snad jen záměry. Třeba záměr škrtnout dotace v celkové výši 50 miliard korun, by bylo možné považovat za velmi správnou snahu o návrat od dotační ekonomiky zpět k ekonomice tržní. Dokud se ovšem toto předsevzetí neprojeví reálně v rozpočtu nevím, zda je tato snaha míněna vážně. Aktuálně totiž např. ministerstvo životního prostředí „hledá cesty“, aby mohlo platit solárním baronům, a vyzývá lidi k čerpání dotace „oprav dům po babičce“. Nekosmetické škrtání dotací ve velkém, tak zatím stále není nikde vidět a po všech změnách názorů této vlády se takovému předsevzetí nechce moc věřit.

Důvěryhodnost krácení výdajů státu nabourává i neustále koketování s půjčkami od EU. Abychom totiž skutečně vyřešili problém s vysokými schodky, rozhodně není možné vedle zvedání daní a kosmetických úspor uvažovat o tom, že si budeme půjčovat další a další peníze od EU. Takové chování totiž připomíná opravdu snahu naplnit cedník a vede pouze k plýtvání vody. Plýtvat vodou stejně jako plýtvat jiným zdroji je trestuhodné. Každé zvedání daní totiž odradí určitou část střední třídy, aby produkovala hodnoty, na kterých tato země stojí a není důvod, aby současná vláda po české střední třídě ještě více šlapala.

Není důvod, aby tato vláda po marné naplnit sny Jany Maláčové o sektorové dani, zkoušela ještě naplňovat slova Vladimíra Špidly a tvářila se, že zdroje jsou. Ne nejsou. Česká ekonomika neroste. Lidem, kteří mají být více zdaněni poklesla loni reálná mzda v průměru o 7,5 %. Není z čeho brát a vyšší daně období nerůstu či dokonce poklesu ekonomiky ještě prodlouží. Na předcovidovou úroveň se tak nemusíme dostat ani za deset let.

Pokud vládě nejde o to, jen se bavit o drobných částkách, a chce českým veřejným financím opravdu pomoci, musí provést plošné škrty ve všech kapitolách státního rozpočtu. Měla to přitom dělat už v rozpočtu pro rok 2023, protože letošní rok pro pětikoalici není volební. Jedině na straně výdajů je totiž možné najít 300 miliard a vyrovnat rozpočet.

Cesty jsou přitom hned dvě. Buď udělat plošné škrty ve výši 13,27 % v každé kapitole, protože přesně o tolik, jsou vyšší letošní výdaje než příjmy. A nebo by mohla současná vláda kritizující (často zcela oprávněně) předchozí vlády nalistovat rozpočet z roku 2013, navýšit všechny tehdejší kapitoly o 63,8 %, aby zohlednila inflaci, a opět by tím dosáhla vyrovnaného rozpočtu.

Ani v současné době mimořádně vysokých nelze rádi vládě nic jiného než to, co říkáme už více než deset let. Stát musí utáhnout opasek sám sobě, ne občanům, ne české střední třídě. To je jediná cesta ke zdravé ekonomice a ke zdravým veřejným financím.

Ing. Jaroslav Chalupský BPP



