Ing. Klára Dostálová byl položen dotaz

Dobrý den, mám na vás tři dotazy. Proč opouštíte loď? Získala jste důvěru jako kandidátka do sněmovny a nyní ji chcete zahodit a kandidujete do evropského parlamentu. Druhý dotaz. proč je na kandidátce Nagyová, tedy neúspěšná kandidátka do senátu, co prohlásila, že ji jde hlavně o imunitu? Nemyslíte...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Také mě zajímá odpověď na tento dotaz.

O tuto odpověď jste již vyjádřil(a) zájem. Děkujeme.