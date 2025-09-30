Senátor Czernin: Marek Ženíšek stojí hodnotově na správné straně

Marek Ženíšek stojí hodnotově na správné straně. Mám rád jeho názory na budoucí Evropu i svět. Líbí se mi, že jako politolog dokáže věci pojmenovat přesně a trefně bez toho, aniž by musel sklouzávat k frázím. Neměl taky nikdy žádné iluze o Rusku.
V neposlední řadě obdivuji, jak si dokáže zachovávat všestrannost a učit se nové věci. Ve vládě se důstojně ujal vědní agendy.
A k tomu všemu je skvělý táta, který si vždycky dokáže najít čas na svou rodinu.
Kandiduje jako číslo 2 v Plzeňském kraji za SPOLU 2025.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV