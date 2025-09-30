Senátor Czernin: Marek Ženíšek stojí hodnotově na správné straně

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Marku Ženíškovi.

Senátor Czernin: Marek Ženíšek stojí hodnotově na správné straně
Foto: Hana Brožková
Popisek: Tomáš Czernin

Marek Ženíšek stojí hodnotově na správné straně. Mám rád jeho názory na budoucí Evropu i svět. Líbí se mi, že jako politolog dokáže věci pojmenovat přesně a trefně bez toho, aniž by musel sklouzávat k frázím. Neměl taky nikdy žádné iluze o Rusku.

V neposlední řadě obdivuji, jak si dokáže zachovávat všestrannost a učit se nové věci. Ve vládě se důstojně ujal vědní agendy. 

A k tomu všemu je skvělý táta, který si vždycky dokáže najít čas na svou rodinu.

Kandiduje jako číslo 2 v Plzeňském kraji za SPOLU 2025.

Ing. Tomáš Czernin

  • TOP 09
  • senátor
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Marku Ženíškovi.