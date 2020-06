Senátor Fischer: Dolování osobních dat se stalo novým eldorádem

reklama

Děkuji, pane předsedající, vážený pane vicepremiére, dámy a pánové.

Chtěl jsem poděkovat Evropskému výboru za to usnesení, které přijal a které připomíná ty základní parametry, které musíme mít jako zákonodárci na paměti. Ono totiž ekosystém, ve kterém se pohybují ti, kteří vyvíjejí umělou inteligenci, často má hodně daleko k tomu, jak vypadají zákony a v jaké podobě jsou u nás definovány v Ústavě úplně ty základní parametry práv a povinností občanů. Celá řada pracovišť, která pracují na vývoji umělé inteligence, pracuje virtuálně. Často mají složené týmy napříč kontinenty, což je jedině dobře. Na druhou stranu dávat tyto systémy potom do souladu s těmi úplně základními fundamenty naší společnosti a naší Ústavy dá potom velikou práci a četné spory, právní spory i s těmi největšími giganty, které vedli občané např. EU, viděli jsme to např. u sporů s Facebookem a s vytěžováním osobních dat, ochranou a skladováním osobních dat, jenom ukazují, jak obrovské zájmy se tady střetávají s tím nejintimnějším, co každý člověk a každý občan má nárok, aby bylo chráněno. A aby to bylo chráněno i ze strany veřejné moci.

Proto jsem také velmi rád, že tu máme pana ministra vnitra. Protože ony ty věci se promítají i do práce centrálních úřadů. Uvedu jenom jeden konkrétní příklad. Byly v minulosti situace, kdy jsme instalovali kamery pouze tam, kde hrozilo nějaké nebezpečí, že se dostane třeba některý člověk do situace přímého ohrožení. Dnes už jsme si zvykli na to, že kamery jsou tak trochu všude, že zasahují do veřejného prostoru, že zasahují na chodníky nebo na veřejná prostranství a bereme to už jako věc, na kterou jsme si zvykli. My bychom si ale na ni zvykat neměli, protože když jsme snímáni permanentně kamerou, tak jsme každý snímáni tak trochu jako potenciální podezřelí. A to ještě nemluvíme o tom, co se s těmi záznamy děje, jak se analyzují, a právě za pomoci umělé inteligence už dnes víme, že se z toho dá skládat velmi zajímavý obraz každého neznámého, který se pohybuje a který by mohl být třeba na veřejném prostranství identifikován nejenom jako potenciální nebezpečí, ale například jako zajímavý klient nějaké velké významné společnosti. Proto se mi zdá, že je tak důležité, abychom chránili prostor svobod, prostor intimity, a protože na to nemůžeme stačit sami, velmi se přimlouvám i za to, abychom tomu věnovali v budoucnu prostor.

Je totiž pravdou a bylo to i zmíněno mým předřečníkem, že právě dolování osobních dat se stalo novým eldorádem, kde se dá získávat obrovský přístup nejenom k informacím, ale také k zisku, takže můžeme mluvit skutečně o exploataci nebo o zneužívání, tak jako dřív jsme mluvili o zneužívání přírodních zdrojů, dnes můžeme skutečně mluvit o zneužívání nejintimnějších osobních dat, která mají například souvislost se zdravotní dokumentací. A tady mi dovolte jenom uvést, proč je tak důležité, že právě Senát připravuje veřejné slyšení na téma pandemie a bezpečnosti dat, o kterém budeme také dnes na naší schůzi hlasovat a které budeme schvalovat. Ten střet zájmů je totiž někdy velmi blízko a ta hranice je velmi jemná mezi těmi, kteří informují a mezi těmi, kteří sbírají data. Na příkladu ČR jsme to viděli uprostřed pandemie v situaci, kdy Mapy.cz sbíraly zájemce o to, aby byli součástí systému sledování nakažených, ale je to podobná firma, která má velmi blízko k redakci Seznam Zprávy.

A tady už vidíme, že zpravodajství, které o té pandemii běželo, muselo být nějakým způsobem v rezonanci, mohlo být v nějakém způsobu v rezonanci s tím, co se potom nachytávalo do aplikace, kde zůstalo přes milion občanů ČR zapsáno z obav před nakažením. A tady musíme být na pozoru, skutečně i v situacích mimořádných krizí jako byla právě pandemie, musíme dbát na to, aby ta nejintimnější data, která sdílíme, např. naši polohu nebo bankovní nebo jiné údaje, telefonní čísla, aby se nedostávala do prostoru, kde by mohla být zneužívána, přeprodávána a vytěžována právě za pomoci inteligence, které říkáme umělá. Proto velmi vítám to usnesení Evropského výboru. Jsem rád, že tady máme pana vicepremiéra a velmi také oceňuji, že se tomu chce Senát věnovat v samostatném veřejném slyšení. Jde tady o ekosystém ochrany osobních údajů, resp. základních práv a svobod, který bychom neměli narušovat nějakými technologickými výdobytky, a pokud, tak bychom vždycky měli poměřovat, do jaké míry to odpovídá míře případného rizika.

Děkuji.

