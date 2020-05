Senátor Goláň: Snažil jsem se o úplné zrušení evidence tržeb. Bez úspěchu

reklama

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já souhlasím s předřečníkem, že kolem tohoto zákona bylo řečeno hodně. A já si myslím, že ještě hodně řečeno bude i v budoucích letech. To prostě je věc, která si myslím, že je víc politikům jak praktikům, protože my vlastně dlouhodobě sledujeme jednu věc, že si nemyslíme, že přístup elektronické evidence tržeb byl takový, jak dlouhodobě vlastně deklaruje ministerstvo financí. Ono to vychází z jedné premisy, a to je to, že evidence tržeb se žádným způsobem nepromíjí do daňových přiznání, jak právnických a fyzických osob, takže my nemáme relevantní data, o která bychom mohli opřít ta tvrzení. Nicméně určitě určité predikce mohou fungovat, ale co chci tady říct hlavně, je to, že jich dřívější evidence tržeb dopadly na maloobchody, velkoobchody, restaurační provozy. A my si musíme uvědomit, že v maloobchodních, velkoobchodních provozech jsou velké řetězce. A velké maloobchodní řetězce evidence tržeb měly vždycky, protože nedokážeme si představit, jak by to bez evidencí tržeb bylo. To by ti zaměstnanci rozkradli. To samé maloobchody, velkoobchody, tak je to i u řetězců, které poskytují restaurační služby. Takže to EET nakonec dopadlo na ty nejmenší.

Na ty malé, drobné živnostníky, na ty malé, drobné hospody, což je absolutně marginální část naší ekonomiky, stejně tak to bude dopadat na marginální část naší ekonomiky v případě kadeřnic, pedikérek, manikérek, dalších kosmetiček a podobných řemesel, protože tam zase známe všichni ty Kliery, ty velké řetězce, které jsou v těch obchodních centrech, ty evidence tržeb stejně mají. Když už tady bylo řečeno, že ten dopad na státní rozpočet bude zanedbatelný proto, že v této oblasti je zásadní propad tržeb, tak já vím jednu věc, nebo jsem přesvědčen o tom, že v této oblasti, na kterou bude nabíhat ta 3. a 4. vlna, ten propad tržeb bude mnohem dlouhodobější, protože ta zásadní situace nastala tím, že se jim zastavily úplně tržby. Zastavily se jim úplně tržby, samozřejmě, snažila se to vláda řešit kompenzačními bonusy, ale ten rozjezd nebude tak jednoduchý. A já si myslím, že v dalších letech stejně, pokud nebudou evidovat podle zákona o evidenci tržeb, ten dopad na státní rozpočet bude nulový. A jak tady bylo řečeno, v té důvodové zprávě je řečeno, že se chce ulevit těm podnikatelům. A já si teď dovolím takovou glosu. V čem jim chcete ulevit? V tom, že jim dovolíte, aby krátili tržby, když jsou na tom tak špatně? To takhle na první pohled může vypadat. Nebo opravdu říkáte, že ten propad tam nebude v tom státním rozpočtu? Samozřejmě, já si myslím, že b) je správně, protože do toho rozpočtu opravdu se to žádným způsobem neprojeví.

Já jsem navrhoval i na ÚPV pozměňovací návrh, můj bývalý, který tady o jeden hlas neprošel, a to je úplné zrušení evidence tržeb. Já jsem se rozhodl i po konzultacích s naším legislativním odborem nakonec tento pozměňovací návrh nepodávat, ale chtěl bych určitě podpořit pozměňovací návrh hospodářského výboru, to znamená ten odklad evidence tržeb až do roku 2023, protože jak jsem řekl již před chvílí, já se domnívám, že ta hospodářská krize se bude opakovat, že ta opatření budou se muset zase rozvolňovat a utahovat a rozvolňovat a utahovat, a myslím si, že ten čtyřletý rámec je na místě. Já se tady ještě odvolám na velkou debatu o státních rozpočtech, kdy jsme rozvolňovali pravidla pro sestavování státních rozpočtů až do roku 2027, a tam se otevíral deficit ve výši 1 bilionu korun pro to, aby se mohla vlastně jakýmsi způsobem sanovat ekonomika i v budoucnu, aby mohla reagovat na ten propad, který nastal teď, který si myslím, že ještě bude pokračovat dál, tak i v návaznosti na toto si myslím, že je velmi důležité podpořit ten pozměňovací návrh hospodářského výboru, a kopírovat ta rozpočtová pravidla tak, abychom prostě dali prostor až do toho roku 2023.

Děkuji za pozornost.

