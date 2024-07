Senátor Hanza: Dohodářům jsme zkomplikovali život

Dobré dopoledne, vážený pane ministře, pane předsedo, milé kolegyně, kolegové. Budu možná trošku obecnější, nebudu se bavit o tom, jestli 24 hodin je dost nebo málo a z jakých důvodů. Na to tady jsou ctění kolegové, kteří ví, jakým způsobem se potřeba zajistit například zdravotní péči.

Obecně si myslím, že zaměstnavatelé ví, jakým způsobem mají zabezpečit výkon práce na pracovišti podle druhu práce. Pokud se podíváte poslední léta na trh práce v naší zemi, myslím si, že těmi, kdo i po debatách s mými známými, co mají společnosti, ten, kdo dnes vládne ve společnostech, není zaměstnavatel, ale zaměstnanec, převážně zaměstnanec na té nejnižší úrovni, protože si v podstatě diktuje podmínky.

Trh práce je natolik přesycen poptávkou po práci, že každý zaměstnanec si dnes v podstatě může vybírat, kde chce pracovat, za kolik chce pracovat a podobně.

Mě velmi pozitivně... Kdybychom to tady dnes měli, budu propagovat návrh pana ministra na zrušení minimální mzdy, zrušení zákoníku práce, prostě nechat to na volném trhu práce. To by byl pro mě asi zajímavější způsob, jak prosazovat volný trh. Myslím si, že by to i v dnešní době bylo záhodno.

Naopak, nedávno jsme zpřísňovali dohodáře, což je úplně opačný jev. Myslím si, že i vy všichni máte nějakou zpětnou vazbu od zaměstnavatelů, jak se jim zkomplikoval život.

Řeknu jednu hříšnou myšlenku a pojem, který je jakýmsi čertem pro to, aby ho někdo vyslovil, tak já, nechci říct, že mám odvahu, ale v podstatě neřeším to, jakým způsobem to bude vnímáno. Myslím si, že bychom se měli více zaměřit na způsob tzv. švarcsystému. Dnes jsou drastické pokuty, když závislá činnost je, není tímto způsobem vykonávána. Myslím si, že každý zaměstnavatel ví, co je pro něj výhodnější, jestli mít na mandátní smlouvu pracovníka nebo mít zaměstnance. Samozřejmě co se týká veřejných zaměstnaneckých poměrů, tam je to jasné. Tam ten stát si nemůže dovolit mít tzv. zaměstnance na mandátní smlouvu a švarcsystém. Ale proč více ten trh nerozvolnit i tímto způsobem? To je spíš taková řečnická otázka...

Stále se bavíme o tom, že to svazujeme, je potřeba to rozvolnit, zároveň garantovat a podobně. Jediné, co dnes garantujeme, je, že dostat nezaměstnaného do práce je nadlidský výkon. Je vlastně už dnes demotivován různými sociálními dávkami, které paradoxně v některých situacích jsou navázány na minimální mzdu. Byť se nám může zdát, že někde něco garantujeme pro zaměstnance, zároveň si zvyšujeme výdaje státu. Myslím si, že bychom měli více rozvolňovat a méně svazovat.

Děkuji za pozornost.

