Senátor Hilšer: Žádná kvalitní kandidátka na eurokomisařku nebyla

Jsem pro vyrovnané zastoupení žen v politice. V konkrétních případech by to však nemělo být na úkor kvality. Proto chápu rozhodnutí vlády vyslat do Bruselu pouze jednoho kandidáta na eurokomisaře. A to kandidáta, který splňuje odborné kvality a má prokazatelné zkušenosti.

Je dobře, že vláda při tak důležité nominaci nedala na prázdný politický marketing. Ten by v tak náročném výběrovém procesu neuspěl a mohla by to být ostuda pro ČR. Chybu spatřuji v tom, že nebyla nabídnuta kvalitní kandidátka na eurokomisařku, abychom do Evropy s klidným svědomím mohli vyslat ženu.

MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D. BPP



