MHMP: Pražský primátor navštívil v Praze 5 staveniště na Smíchově

„Praha 5 je i Vaší zásluhou oblast, která nám dělá relativně málo starostí,“ řekl pražský primátor Bohuslav Svoboda starostovi při setkání se členy rady v jednacím sále úřadu.
Na něm probrali mj. budoucnost bývalé chrtí dostihové dráhy v Motole. Radní hl. m. Prahy minulý rok podpořili výkup staveb a příslušenství areálu, které město plánuje přestavět na atletické sportoviště s mezinárodní certifikací. „Náš zájem je, aby areál začal co nejrychleji žít,“ podotkl starosta Lukáš Herold.
Společně hovořili také o situaci v oblasti Anděla, kam se stahují problémoví občané. „Policejní akce, která začala před prázdninami, byla úspěšná. Pokračuje, ale ne tak intenzivně a nepřizpůsobiví lidé se tam objevují častěji,“ konstatoval starosta. Primátor připustil, že se situace těžko zvládá, protože chybí strážníci, kteří by mohli na místě trvale hlídkovat. Městská policie aktuálně hlásí 30 procent neobsazených míst. „Nevidím jinou možnost, než že městské části budou muset investovat do zaměstnanců v této sféře,“ sdělil pražský primátor.
Zlepšení neutěšeného stavu pak vedení metropole očekává po otevření dalších kontaktních center pro drogově závislé. Jejich vznik už odsouhlasila Rada hl. m. Prahy. Přibýt mají v Praze 1, Praze 7 a Praze 9. Stávající centrum provozuje organizace Sananim v Praze 5. Pomoci by měly i mobilní aplikační místnosti, které úspěšně fungují v Brně.
Starosta v rámci jednání také připomněl, že Praha 5 vrací hlavnímu městu dvě školské budovy ve Vltavské ulici a nabídla pozemek, který získala od developera Sekyra Group na výstavbu ZŠ Smíchov City pro 580 dětí. Objekt nové školy se zde plánuje od roku 2016. Projekt již získal stavební povolení, avšak minulé vedení nedokázalo uzavřít dohodu o financování ze strany hl. m. Prahy a jednání zůstala na mrtvém bodě. Praha 5 věří, že diskusi úspěšně dotáhne do konce letošního roku, aby metropole mohla s touto investiční akcí počítat už v rozpočtu na příští rok. Smíchovská radnice totiž na výstavbu školského zařízení nemá dostatek financí, předpokládaná cena se šplhá k částce 1,16 miliardy korun.
Starosta Prahy 5 dále informoval o změnách, které městská část chystá v rámci protipovodňové ochrany. Tradiční pytle s pískem chce vyměnit za nové zařízení. „Pytle dosluhují, navíc chybí dobrovolní hasiči, kteří je pytlují,“ vysvětlil Lukáš Herold, který by uvítal, kdyby hlavní město zorganizovalo protipovodňové cvičení také v páté městské části.
Součástí primátorovy cesty byla v neposlední řadě i návštěva hasičské zbrojnice v Jinonicích, která vyrostla v roce 2000. Hasiči odtud absolvují až 1 200 výjezdů ročně. V budově sídlí též členové odřadu USAR, kteří jsou specialisty na záchranu osob ve zřícených objektech. A základnu zde má i posádka Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva