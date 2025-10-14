Fiala to chce „hodit“ na Babiše. Kovanda k chybějícímu návrhu rozpočtu

14.10.2025 17:15 | Monitoring

„Někdo bude muset ustoupit,“ předvídá hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Podle něj vláda Petra Fialy odmítá poslat návrh rozpočtu do Sněmovny, protože by musela přiznat rozpočtovou neodpovědnost.

Foto: Repro YouTube
Popisek: Ekonom Lukáš Kovanda

Kovanda se ve svém příspěvku na sociální síti X zaměřil na možný důvod pro to, proč stávající vláda Petra Fialy odmítá poslat do Poslanecké sněmovny návrh rozpočtu. Kovanda si to vysvětluje tím, že Fialova vláda by v návrhu musela najít peníze na všechny připravené dopravní stavby, a tím tak porušit zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. „I proto, že v příštím roce budou chybět mimořádné příjmy z povodní a z daně z neočekávaných zisků, tedy zhruba 40 miliard dodatečných příjmů volně uplatnitelných,“ dodává Kovanda.

„Pokud by nové Sněmovně návrh rozpočtu předložila, musela by buď přiznat vlastní rozpočtovou neodpovědnost, nebo národu nalhávat, že na dopravní stavby je v rozpočtu peněz dost, i když už minulý týden přiznala, že tomu tak není,“ shrnuje Kovanda dilema vlády Petra Fialy, kvůli kterému se podle něj raději rozhodla pro elegantní řešení – hodit problém na novou vládu.

Tím podle Kovandy současná vláda „zabije dvě mouchy jednou ranou“. Vyhne se nálepce rozpočtově neodpovědné vlády a zároveň tuto nálepku automaticky získá vláda, která ji vystřídá.

„Novou vládu navíc nová opozice obviní z toho, že je rozpočtově neodpovědná kvůli vlastním přehnaným předvolebním slibům,“ předvídá dále Kovanda, ale podotýká, že je nesmyslné obviňovat novou vládu z rozpočtové neodpovědnosti kvůli jejím předvolebním slibům, protože současné rozpočtové manko vzniklo už za vlády Petra Fialy.

 

 

V následujícím příspěvku pak Kovanda popsal paralýzu současné politické situace. „Prezident nechce pověřit sestavením nové vlády, takže vládne kabinet dosluhující. Dosluhující kabinet ale zase nechce předložit návrh rozpočtu na příští rok. S tím, že jej předloží nová vláda. Která ale zatím ani nemůže být sestavována,“ komentoval ekonom a dodal, že někdo bude muset ustoupit.

 

 

autor: Alena Kratochvílová

