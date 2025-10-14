„Cosi jí podstrčili, rychle to šlo ven.“ Nová vlna kolem Turka i redaktorky

V posledních dnech eskalovala kauza kolem poslance a čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka kvůli archivům jeho starších příspěvků na Facebooku. Deník N zveřejnil výběr smazaných postů a komentářů, v nichž se údajně objevují rasistické, sexistické a homofobní výroky i narážky na Hitlera a Mussoliniho.
Filip Turek se od „nenávistných příspěvků“ důrazně distancoval, mluví o odporné dehonestaci a manipulaci ze strany médií a právě v době, kdy Motoristé oznámili jeho nominaci na ministra zahraničí. Policie věc prověřuje a prezident Petr Pavel i další politici označili případ za potenciálně zásadní problém v souvislosti s tím, že Filip Turek se uchází o post šéfa české diplomacie. Dopady kauzy se tak promítají i do vyjednávání o nové vládě.
Iniciativa Štít demokracie, kterou letos spoluzaložili datový analytik Petr Ludwig, bezpečnostní expert Roman Máca a aktivista Antonín Pášma, zveřejnila na Facebooku příspěvek, který označila za mimořádně závažný. Upozorňuje v něm na dokument, jenž má podle autorů mapovat starší statusy a komentáře Filipa Turka. Materiál má 42 stran a obsahuje screenshoty doplněné o odkazy a data jejich vzniku. „Do naší redakce byl zaslán dokument, který pečlivě mapuje kontroverzní statusy a komentáře Filipa Turka,“ uvedl Štít demokracie. „Dokument má neuvěřitelných 42 stran a všechny screenshoty jsou opatřeny i původními odkazy a daty, kdy byly vytvořeny,“ uvedla.
Podle iniciativy mají mít příspěvky i profilovou fotografii z června 2024, což má vyvracet Turkovu obhajobu, že šlo o podvrhy. „Všechny příspěvky mají profilovou fotku z doby, kdy screenshoty vznikly, tedy z června 2024,“ stojí v textu.
Z příspěvku však opět nevyplývá, kdo přesně dokument zpracoval, ani jak byla ověřena jeho autenticita. Autoři sami uvádějí, že vzhledem k citlivosti obsahu jej zatím nezveřejní celý. „Stejný dokument mají pravděpodobně i další média, ale vzhledem k závažnosti obsahu jsme se rozhodli ho anonymizovat, odstranit metadata a zveřejnit v plném znění později,“ doplnili.
Příspěvek iniciativy Štít demokracie, který sdílel na sítích i její spoluzakladatel Petr Ludwig, vyvolal okamžitou odezvu na sociálních sítích. Komentátor a stand-up komik Luděk Staněk si z něj udělal otevřeně legraci a reagoval s výraznou dávkou sarkasmu. „Původní držitel ‚Turkovy složky‘ už neunesl, že je za hvězdu jen Pokorná,“ napsal Staněk, narážející tak na redaktorku Deníku N Zdislavu Pokornou, která jako první zveřejnila článek o údajných kontroverzních statusech Filipa Turka.
Puvodni drzitel “Turkovy slozky” uz neunes, ze je za hvezdu jen Pokorna???????? pic.twitter.com/mXOR7pfCoc— Ludek Stanek (@LudekStanek) October 14, 2025
Jeden z přispěvatelů do diskuse pod Staňkovým příspěvkem k tomu ironicky napsal: „Lol, odstranili metadata, aby potvrdili, že screenshoty jsou pravé.“ Jeho komentář získal poměrně širokou podporu a další reakce v podobném duchu na sebe nenechaly dlouho čekat.
Další z diskutujících si neodpustil ani ironickou poznámku na adresu zakladatele iniciativy Petra Ludwiga: „Petr se musí taky motat do každé věci, i když tam není exponenciála,“ narážel tím zřejmě na Ludwigovu popularitu spojenou s obdobím pandemie, kdy často používal grafy a vysvětloval veřejnosti princip exponenciálního růstu při šíření covidu
„Tohle je tedy jiný level estébáctví,“ přidává se další uživatel. Jiný reaguje ještě ostřeji: „Jakmile o někom začne negativně psát umrdanec Ludwig, znamená to, že dotyčný dělá vše dobře.“
A jeden z komentujících se pozastavil i nad samotným rozsahem zveřejněných materiálů: „Jako že fakt někdo dělal složku na Turka na 42 stran? Ať je prosím ministr, každý jeho volič ví, co psal na Facebooku. Vzpamatujte se.“
K tématu se nepřímo vyjádřil také investor Radovan Vávra. Reagoval na debatu o výrocích Filipa Turka tím, že připomněl dřívější slova prezidenta Petra Pavla o Donaldu Trumpovi. „Neměl jsem chuť si s ním podat ruku a doufám, že už tu příležitost ani mít nebudu. Donald Trump na mě působil jako opravdu odpudivá lidská bytost,“ prohlásil tehdy prezident Pavel. „Lidi řeknou různý věci, že jo…,“ poznamenal investor.
Neměl jsem chuť si s ním podat ruku a doufám, že už tu příležitost ani mít nebudu. Donald Trump na mě působil jako opravdu odpudivá lidská bytost…— Radovan Vávra (@BlanikZ) October 13, 2025
Lidi řeknou různý věci, že jo…
A k tomu doplnil: „Bývalý vysoký představitel NATO Petr Pavel se po svém odchodu z vysokých struktur Aliance opovržlivě vyjadřoval o Donaldu Trumpovi. Kromě toho, že je to nevychované a hloupé, je to také mimořádně nevděčné, protože celé NATO mohlo fungovat a platit panu generálovi štědrý plat a dát mu druhou kariérní šanci jenom proto, že se těšilo podpoře Spojených států. Srovnávat tohle s příspěvky mladého kluka na sociálních sítích je skutečně nemístné,“ uvedl Vávra.
Bývalý vysoký představitel NATO, Petr Pavel, se po svém odchodu z vysokých struktur Aliance opovržlivě vyjadřoval o Donaldu Trumpovi. Kromě toho, že je to nevychované a hloupé, je to také mimořádně nevděčné, protože celé NATO mohlo fungovat a platit panu generálovi štědrý plat a…— Radovan Vávra (@BlanikZ) October 14, 2025
Jelikož se po nedávném zveřejnění série článků o potenciálním ministrovi Filipu Turkovi zvedla vlna kritických otázek, zveřejnil Deník N krátké video, v němž vystupuje autorka textů Zdislava Pokorná, která vysvětluje okolnosti zveřejněných příspěvků i postup redakce při jejich ověřování.
Na články Deníku N namířené proti Filipu Turkovi lidé na sociálních sítích reagují velmi ostře. Upozorňují, že „stačí pár screenshotů, které si každý dokáže během pár minut zfalšovat“, a poukazují na to, že „ovce je hned berou jako nesporný důkaz“. Kritici mluví o presumpci neviny a varují, že takovým způsobem lze kohokoli veřejně „mediálně lynčovat“.
K tomu Zdislava Pokorná říká: „To je samozřejmě pravda, ale my si za těmi příspěvky stojíme. Proběhla tam redakční kontrola těch příspěvků, které jsme zveřejnili. A zároveň máme i svědky, kteří potvrzují věrohodnost těchto příspěvků, které tedy byly zveřejněny. Tam je potřeba říct i to, že pokud Filip Turek tvrdí, že ty příspěvky deset let staré jsou falzifikáty, tak se můžeme podívat na řadu dalších příspěvků na jeho sociálních sítích, které třeba ještě nesmazal. A ty jsou charakterově podobné jako ty, o kterých tvrdí, že to jsou falzifikáty.“
Další otázky veřejnosti směřují k tomu, proč redakce vytahuje staré příspěvky až nyní, když je mohla řešit dávno. Podle části komentujících to vyvolává dojem, že „něco smrdí“ – tedy že zveřejnění souvisí s tím, že se Turek může stát ministrem zahraničí.
Pokorná na to reaguje následovně: „Tím, že jsme se zajímali o aktivity budoucího možného ministra zahraničních věcí, jsme investigativní činností dospěli a získali jsme tyto materiály. Poté, co jsme je ověřili minulý týden, tak jsme je ihned publikovali a rozhodně jsme na nic nečekali. Zároveň jsme neměli nic dlouhodobě tzv. v kapse. Prostě poté, co jsme se k tomu dostali, ověřili jsme ty informace, tak jsme je také publikovali.“
Čtenáři rovněž zpochybňují motivaci redakce Deníku N, tvrdí, že „Filip Turek jim zkrátka hodně vadí“ a že se redakce „neangažuje v jiných kauzách, které poškozují pověst České republiky“, například v kauze s bitcoinovými investory.
Pokorná odmítá, že by redakce pracovala jednostranně: „Můžeme to vyvrátit. Popisovali jsme detaily kauzy Dozimetr, která se týká vládních stran hnutí STAN a TOP 09. Popisovali jsme bitcoinovou kauzu, která se dotýká ODS. Popisovali jsme a stále popisujeme střet zájmů možného budoucího premiéra Andreje Babiše.“
A když se lidé ptali, od koho Deník N přijal peníze na tento projekt, Pokorná odpověděla stručně: „To je jednoduché. Mě platí redakce Deníku N, která žije právě z vás, z předplatitelů.“
Na toto video Deníku N zareagoval sociolog Petr Hampl, vystoupil s ostrou kritikou redakce i samotného způsobu, jakým byl případ zpracován. „Takže se to rýsuje. Redaktorce Deníku N cosi podstrčili, rychle to šlo na stránku a teď se ukazuje, že kromě těch nahraných padělků nemají vůbec nic. ChatGPT zjistí, že se jedná o padělek, po pěti vteřinách,“ napsal Hampl na síti X a dodává ironicky: „Jak je vůbec možné, že někdo tak strašně hloupý může být brán vážně byť i jen na několik minut,“ pozastavuje se.
Takže se to rýsuje. Redaktorce Deníku N cosi podstrčili, rychle to šlo na stránku a teď se ukazuje, že kromě těch naivních padělků nemají vůbec nic. Chat GPT zjistí, že se jedná o padělek, po pěti vteřinách.— Petr Hampl (@SociologPetrHam) October 14, 2025
Jak je vůbec možné, že někdo tak strašně hloupý může být brán vážně… https://t.co/ydDxMV1GxC
Do celé kauzy vstoupil svým vyjádřením i prezident Petr Pavel, který v rozhovoru pro Českou televizi uvedl, že pokud by se informace o nenávistných výrocích Filipa Turka potvrdily, šlo by o závažnou věc. „Pokud by to byla pravda, pak by to samozřejmě byl zásadní problém,“ řekl Petr Pavel ke zjištěním publikovaným Deníkem N. Motoristé již avizovali, že na autorku článku Deníku N Zdislavu Pokornou podají trestní oznámení.
Turek: Deník N nebude určovat, kdo bude ve vládě
K vyjádření Zdislavy Pokorné z Deníku N Filip Turek v exkluzivním vyjádření pro V.O.X. NEWS uvedl, že s obsahem publikovaných příspěvků zásadně nesouhlasí a odmítá, že by šlo o jeho názory. „Ne všechno, co oni zveřejnili, je něco, čeho já bych byl schopen. A úplně nesouzním s tím, že to prezentují jako mé názory. Rozhodně nesouhlasím s tím, že bych komentoval nebo schvaloval nějaký trestný čin. Absolutně to odmítám. Je mi to líto, že se tohle řeší,“ říká poslanec Turek.
Celá věc podle něj nese znaky propagandy a dezinformací. „Propaganda a dezinformace se nejlépe vytvářejí – a tohle je typický ruský styl dezinformací –, že vezmete deset nějakých věcí, z nichž je třeba šest pravdivých, dvě nebo tři upravíte a přidáte jednu nebo dvě opravdu ty největší hrůzy,“ reagoval politik na slova autorky článku Zdislavy Pokorné.
Žádná politická strana se nyní nestává terčem takového zájmu a kritiky jako Motoristé. A má to své důvody: „Nic se tolik u jiných politiků neřeší jako u Motoristů. Nová vláda po těch volbách stojí na nás, proto se to tak moc řeší. Jsou tu kauzy, jako je bitcoin, Dozimetr, mrtví lidi. Několik z těch lidí je stíhaných. Ministr vnitra měl šifrovaný telefon. Já jsem nikdy stíhaný nebyl. A pokud někdo viděl, že jsem schvaloval trestný čin, nebo něco takového spáchal, proč si mě nepozvali už dávno na policii?“ pokračuje Turek.
Připomněl rovněž, že už v době eurovoleb musel podobné útoky vysvětlovat a byl kvůli tomu i u policie. „Při eurovolbách už lítaly tyto screenshoty. Já jsem na policii byl. Řešilo se, jak mám blbě zvednutou ruku a na někoho něco ukazuju. Byl jsem na protiextremistickém oddělení, protože mě tam dostali nějací aktivisti. Podobné se děje teď, jede to ale desetkrát víc. Jsou teď úplně šílení. Na policii zjistili, že jsem nic neudělal. Především, že nemám žádné extremistické názory a že jsem nikdy nic neměl společného s extremistickou skupinou,“ upozorňuje.
Opakovaně odmítá, že by byl homofob, rasista nebo xenofob, což dokazují i jeho osobní vztahy. „Moji nejlepší přátelé jsou dlouhodobě homosexuálové. Už na střední škole jsem měl kamaráda homosexuála, a to v té době nebyla legrace. Mám stále velmi blízké kamarády v romské komunitě. Chodil jsem s holkami jiných etnik, mám dodnes docela blízké vztahy a v žádném případě nejsem ani rasista, ani xenofob, ani homofob, nic takového,“ uvádí Turek.
Média podle jeho slov nemají zasahovat do výsledků demokratických voleb a ovlivňovat sestavování vlády. „Já se s tímhle tématem loučím. Jestli si někdo myslí, že je správné, aby se tu někdo neřídil demokratickými volbami a aby tu ministerské posty a sestavení vlády určoval nějaký Deník N, který se mimo jiné musel nedávno omlouvat, protože v podstatě použil úplně vymyšlené informace od nějakého svého tykadla. Tuším, že panu Pospíšilovi se museli omlouvat, že si vymysleli nějaký šifrovaný telefon. U mě šířili nedávno, že jsem íránský agent. To je úplně směšné. Vůbec se to nepotvrdilo, stejně jako několik dalších věcí. Nikdy jsem nebyl stíhaný ani vyšetřovaný za nic takového. Takže bych byl rád, kdyby si lidi uvědomili, že žijeme v právním státě, že tu platí presumpce neviny,“ uvedl Turek.
Rovněž upozorňuje, že podobné kauzy lze vykonstruovat během několika minut na kohokoli. „Tyto věci se dají vytvořit během pár minut úplně na každého. Ani policie nemůže brát tyto věci vážně, pokud k tomu nemají odbornou analýzu nebo rozbor. Jestli jsem udělal nějaké chyby v minulosti, je mi to líto, ale tyto kauzy o blbě vypadajících fotkách a humoru à la Česká soda, protože já jsem na České sodě vyrostl a i jsem v ní hrál, jsou prostě přehnané,“ říká Filip Turek.
Neopomněl zmínit, že voliči mu i přes mediální útoky dali silnou podporu. „Voliči mi dali poměrově největší počet preferenčních hlasů, i přesto, že věděli, že mám blbě vypadající fotky, že mám debilní humor, stupidní humor a že jsem možná ve svém životě udělal i plno blbých věcí – jako každý z nás. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Mám čisté svědomí. To téma je bizarní,“ dodává k útokům ze strany Deníku N.
autor: Natálie Brožovská