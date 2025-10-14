Suchánek (STAN): Naklusalo mnoho placených FB špindírů

V pátek jsem se připojil k výzvě Štít demokracie a na svém FB jsem podpořil prezidenta Pavla v jeho aktuální nelehké roli v procesu vyjednávání o vládě. Příklad -hajlující rasisté do vlády ano/ne. Příspěvek vzbudil opravdu zcela nečekaný zájem, s těmito parametry:
Dosah 272 470, Označení 18.3 tisíc, Komentáře 5.5 tisíc, Sdílení 386.
Hlavně ale: 15.3 tisíc (!) označení bylo pozitivních a 3 tisíce negativních. Psané komentáře jsou většinou negativní. Zde nabízím pár osobních závěrů:
Příspěvek se zřejmě díky tématu „prezident ČR Pavel“ „zalíbil“ dezinfoscéně, takže zde evidentně naklusalo mnoho placených FB špindírů, tzn. fejkových účtů a botů, aby dělali svou špinavou práci.
Ohromné množství lží, dezinformací, hrubostí, vulgarit, nenávisti a nesmyslů, které neumím poměrově rozdělit mezi boty, placené fejkové profily, nebo jen zmanipulované spoluobčany.
Zároveň tyto masivní reakce zřejmě přivedly k příspěvku i mnohé další uživatele, kteří s příspěvkem souhlasili, nebo nesouhlasili, ovšem reakcí obvyklou pro naše kulturní prostředí (např. Nesouhlasím, Prezidenta nepodporuji, apod.). Nebo písemně nereagovali, což bylo nejčastější.
Nebývalé rozšíření příspěvku spolu s parametry výše jasně ukazuje, že přes masivní působení dezinfoscény je většina lidí v tomto případě na straně evropských hodnot a prezident Petr Pavel má výraznou podporu. Dobré vědět.
(Jo, a proč označení "zásah na solar"? No přece podle těch zelených zvracejících smajlíků).
Ing. Josef Suchánek
