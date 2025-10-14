Suchánek (STAN): Naklusalo mnoho placených FB špindírů

14.10.2025 19:03 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dojednávání vlády Andreje Babiše.

Suchánek (STAN): Naklusalo mnoho placených FB špindírů
Foto: STAN
Popisek: Josef Suchánek

V pátek jsem se připojil k výzvě Štít demokracie  a na svém FB jsem podpořil prezidenta Pavla v jeho aktuální nelehké roli v procesu vyjednávání o vládě. Příklad -hajlující rasisté do vlády ano/ne. Příspěvek vzbudil opravdu zcela nečekaný zájem, s těmito parametry:

Dosah 272 470, Označení 18.3 tisíc, Komentáře 5.5 tisíc, Sdílení 386.

Hlavně ale: 15.3 tisíc (!) označení bylo pozitivních a 3 tisíce negativních. Psané komentáře jsou většinou negativní. Zde nabízím pár osobních závěrů:

Příspěvek se zřejmě díky tématu „prezident ČR Pavel“ „zalíbil“ dezinfoscéně, takže zde evidentně naklusalo mnoho placených FB špindírů, tzn. fejkových účtů a botů, aby dělali svou špinavou práci.

Ohromné množství lží, dezinformací, hrubostí, vulgarit, nenávisti a nesmyslů, které neumím poměrově rozdělit mezi boty, placené fejkové profily, nebo jen zmanipulované spoluobčany.

Zároveň tyto masivní reakce zřejmě přivedly k příspěvku i mnohé další uživatele, kteří s příspěvkem souhlasili, nebo nesouhlasili, ovšem reakcí obvyklou pro naše kulturní prostředí (např. Nesouhlasím, Prezidenta nepodporuji, apod.). Nebo písemně nereagovali, což bylo nejčastější.

Nebývalé rozšíření příspěvku spolu s parametry výše jasně ukazuje, že přes masivní působení dezinfoscény je většina lidí v tomto případě na straně evropských hodnot a prezident Petr Pavel má výraznou podporu. Dobré vědět.

(Jo, a proč označení "zásah na solar"? No přece podle těch zelených zvracejících smajlíků).

Ing. Josef Suchánek

  • STAN
  • krajský zastupitel
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Suchánek (STAN): Nerozhodnutí rozhodnou o výsledku voleb. Jeďte do muzea v Polsku
Hejtman Suchánek: Babiš chválí Trumpa? I s nutností výdajů 5 % na obranu?
Hejtman Suchánek: Veřejné sbírky pomohou obnovit kraj po zářijových povodních
Přežít neděli a pondělí. Moravec a politické špičky o povodních

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

STAN , Suchánek

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Složí Andrej Babiš vládu s Motoristy a SPD?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Andrej Babiš byl položen dotaz

Vážený pane Babiši

Obracím se na Vás jako na budoucího premiéra, protože si myslím, že je nutné řešit následující problém. Legálně se u nás prodávají drogy s HHC, THC a další. Na sociálních sítích se dočtete, že rodiče či učitelé či kamarádky řešili bezvědomí dětí po požití jakýchsi bonbonů, trubiček a kdoví čeho ješt...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Lidé s poruchami učení mají kratší životLidé s poruchami učení mají kratší život Fermentovaný česnekový med jako silné domácí antibiotikumFermentovaný česnekový med jako silné domácí antibiotikum

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Suchánek (STAN): Naklusalo mnoho placených FB špindírů

19:03 Suchánek (STAN): Naklusalo mnoho placených FB špindírů

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dojednávání vlády Andreje Babiše.