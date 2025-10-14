Kavij (KSČM): „Když dva dělají totéž, není to totéž“

15.10.2025 4:29 | Komentář

Super.cz přichází s připomínkou angličtiny poslankyně Aleny Schillerové poté, co se na internetu objevilo video jedné z německých televizních stanic, jejíž reportér političku zpovídal.

Kavij (KSČM): „Když dva dělají totéž, není to totéž“
Foto: Repro KSČM
Popisek: Člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj Miroslav Kavij

Na tom by nebylo samozřejmě nic špatného, kdyby redakce přistupovala (nejen) k této otázce stejně i v případě dalších politických a mediálních aktérů. Nebo jste snad zaznamenali  jakoukoliv zmínku, či jen náznak o bídné angličtině bývalého ministra financí Stanjury, či nejlepší ministryně obrany Černochové (oba ODS)?

Super.cz, je stejný mediální plátek, který pravidelně čtenáře informuje, kterak Eva Pavlová, tedy první dáma, zaujala zajímavým šperkem a metalickými střevíci, kterak jí to s Pávkem sluší  v papučích, nebo kterak se prezidentský pár sladil na jedničku při vysazování památné lípy.

Zaznamenali jste ale snad, že by Super.cz přišel s informací (v lepším případě s odkazem na video), kterak Eva Pavlová to s anglickým projevem „válí“ na summitu prvních dam a pánů v Kyjevě v září 2023? Dnes se přitom již jedná o politický mediální evergreen manželky Petra Pavla.

Paní Pavlové, která se snaží hrát na první dámu a přes svého manžela si vybojovala z kapes daňových poplatníků měsíční stotisícový příspěvek na reprezentaci dávám ke zvážení vydávání svého elektronického módního bulletinu, jenž by byl navíc součástí webu hrad.cz.

Podobných případů na různá témata je nespočet a netýká se samozřejmě pouze tohoto media. Někdo je v kurzu, někdo je naopak dehonestován a pranýřován za cokoliv a kdykoliv.

Platí to i v období sestavování nové vlády, kdy agent Pávek veden svým loutkovodičem Kolářem má představy o koaličním složení nové vlády, které se rozchází s tím, jak voliči rozdali karty. Ale zcela jistě znáte staré přísloví „Když dva dělají totéž, není to totéž“.

Mgr. Miroslav Kavij

  • KSČM
  • krajský zastupitel
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

KSČM , Kavij

autor: PV

Tomio Okamura byl položen dotaz

Preferenční hlasy

Dobrý den, jak si vysvětlujete, že víc hlasů dostal třeba pan Rajchl nebo i váš bratr? A vůbec, že jste ve volbách celkově jako strana oslabili? Kde je podle vás chyba? Uvažujete třeba o tom, že byste skončil jako předseda?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Farský (STAN): Připomínáme si sílu myšlenek Václava Havla

6:07 Farský (STAN): Připomínáme si sílu myšlenek Václava Havla

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Foru 2000.