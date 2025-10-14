Kavij (KSČM): „Když dva dělají totéž, není to totéž“

Na tom by nebylo samozřejmě nic špatného, kdyby redakce přistupovala (nejen) k této otázce stejně i v případě dalších politických a mediálních aktérů. Nebo jste snad zaznamenali jakoukoliv zmínku, či jen náznak o bídné angličtině bývalého ministra financí Stanjury, či nejlepší ministryně obrany Černochové (oba ODS)?
Super.cz, je stejný mediální plátek, který pravidelně čtenáře informuje, kterak Eva Pavlová, tedy první dáma, zaujala zajímavým šperkem a metalickými střevíci, kterak jí to s Pávkem sluší v papučích, nebo kterak se prezidentský pár sladil na jedničku při vysazování památné lípy.
Zaznamenali jste ale snad, že by Super.cz přišel s informací (v lepším případě s odkazem na video), kterak Eva Pavlová to s anglickým projevem „válí“ na summitu prvních dam a pánů v Kyjevě v září 2023? Dnes se přitom již jedná o politický mediální evergreen manželky Petra Pavla.
Paní Pavlové, která se snaží hrát na první dámu a přes svého manžela si vybojovala z kapes daňových poplatníků měsíční stotisícový příspěvek na reprezentaci dávám ke zvážení vydávání svého elektronického módního bulletinu, jenž by byl navíc součástí webu hrad.cz.
Podobných případů na různá témata je nespočet a netýká se samozřejmě pouze tohoto media. Někdo je v kurzu, někdo je naopak dehonestován a pranýřován za cokoliv a kdykoliv.
Platí to i v období sestavování nové vlády, kdy agent Pávek veden svým loutkovodičem Kolářem má představy o koaličním složení nové vlády, které se rozchází s tím, jak voliči rozdali karty. Ale zcela jistě znáte staré přísloví „Když dva dělají totéž, není to totéž“.
