Zálom (Svobodní): Na základě jakého principu nebude za luxus prohlášeno i druhé dítě?

14.10.2025 20:06 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k následkům zelené politiky.

Zálom (Svobodní): Na základě jakého principu nebude za luxus prohlášeno i druhé dítě?
Foto: Archiv L. Záloma
Popisek: Luboš Zálom, místopředseda Svobodných

"Pozor pozor, hlášení Direktoria pro bezuhlíkovou společnost. Z důvodu nutnosti řešit klimatickou krizi, na níž se shodly všechny světové odborné kapacity Gretou Thunbergovou počínaje a králem Charlesem konče, a s uznáním nepopiratelného faktu, že mít děti představuje pro naši planetu nespornou ekologickou zátěž, přistupujeme s politováním k politice jednoho dítěte. Zákon vstupuje v platnost dnes ve 12 hodin a pozor, platí zpětně až do roku 2006. Všechny druhorozené děti až do věku patnácti let mají jejich rodiče povinnost přivést na sběrná stanoviště, která budou včas oznámena. Společně to zvládneme. Děkuji za pozornost, vaše Alžbětko."

Skutečně myslíte, že k tomu nesměřujeme? Pokud politikům a dalším autoritám dovolíme, aby se zcela vážně mluvilo o tom, že vlastnit auto bude luxus jen pro nemnohé a pokud to na základě vývoje cen vypadá, že luxusem bude i otočit vypínačem a rozsvítit si, kdo těmto autoritám nastaví hranici, za kterou již nebudou smět jít? Tím, že jsme je dosud nenakopali do zadků (a nyní byla promarněna příležitost udělat to prostřednictvím voleb), jsme jim dali bianko šek. Směřujeme k tomu, že auta budou luxus a patrně bude luxus i lednička a možnost kdykoliv si doma vyprat. Na základě jakého principu nebude za luxus prohlášeno i druhé dítě? Nebo "právo" dožít se více než šedesáti let?

Myšlenky mají následky.

Psali jsme:

Zálom (Svobodní): Babiš nebo Fiala? Chytli byste radši tyfus nebo choleru?
Zálom (Svobodní): V první řadě - aby stát nepošlapával svobodu jednotlivce
Zálom (Svobodní): Komunistickým funkcionářům léčit rakovinu aspirinem?
Zálom (Svobodní): Komouši jsou něčím naprosto nepřijatelným

