Senátor Hraba: Problémy nezmizí, když se o nich „nesmí“ mluvit

AfD poprvé vede v německých průzkumech. A není to náhoda - jde vlastně o dost logický důsledek dlouholeté politiky, která se vyhýbá realitě. Ať už jde o migraci, kriminalitu či rostoucí náklady, spojené se zeleným šílenstvím.
A když na to lidé upozorní, tak co slyší? Že jsou rasisté, xenofobové, populisté a tak dále. Místo řešení jen moralizování. A to v tom lepším případě. Pak není divu, že voliči hledají alternativu.
Doba přehlížení problémů pod závojem sladkých - politicky korektních - řečí je totiž už pryč. A hlavně: Problémy nezmizí, když se o nich „nesmí“ mluvit. Naopak.
A už vůbec nejde o nějaké „selhání voličů“. Je to selhání dosavadní politiky a voliči zkrátka hledají řešitele. Demokracie totiž stojí na důvěře, a když ji politici ztratí, voliči jim to spočítají. Zároveň demokracie není o věčném moralizování, ale o odvaze řešit realitu.
Průzkumy jsou sice jen průzkumy, ale…
autor: PV