Senátor Hraba: Problémy nezmizí, když se o nich „nesmí“ mluvit

14.08.2025 14:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výzkumu volebních preferencí v Německu

Foto: Zdeněk Hraba
Popisek: Zdeněk Hraba

AfD poprvé vede v německých průzkumech. A není to náhoda - jde vlastně o dost logický důsledek dlouholeté politiky, která se vyhýbá realitě. Ať už jde o migraci, kriminalitu či rostoucí náklady, spojené se zeleným šílenstvím.

A když na to lidé upozorní, tak co slyší? Že jsou rasisté, xenofobové, populisté a tak dále. Místo řešení jen moralizování. A to v tom lepším případě. Pak není divu, že voliči hledají alternativu.

Doba přehlížení problémů pod závojem sladkých - politicky korektních - řečí je totiž už pryč. A hlavně: Problémy nezmizí, když se o nich „nesmí“ mluvit. Naopak.

A už vůbec nejde o nějaké „selhání voličů“. Je to selhání dosavadní politiky a voliči zkrátka hledají řešitele. Demokracie totiž stojí na důvěře, a když ji politici ztratí, voliči jim to spočítají. Zároveň demokracie není o věčném moralizování, ale o odvaze řešit realitu.

Průzkumy jsou sice jen průzkumy, ale…

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

  • senátor
