Trikolora: Na odsouzení se musí shodnout dva soudy

Západní civilizace je v trestním právu založena na zásadě, že je lepší pustit vinného než odsoudit nevinného. Proto jsme Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod přijali závazek dvojinstančnosti trestního soudnictví.
Případ premiéra Babiše a učitelky Bednářové ukazují, že si však odvolací soud či Nejvyšší soud vynucují odsouzení i tehdy, když nalézací provostupňový soud zprostí obviněného žaloby. Za obdobné jednání, kdy si odsouzení vynutil Vrchní soud v Praze v případu Tempel a Nečesaný již stát zaplatil nezákonně odsouzeným náhradu škody téměř 17 milionů korun.
Trikolora podporuje takovou změnu trestního řádu, který zamezí vynucování odsouzení vyššími soudy, pakliže nalézací soudy zprostí obžalovaného viny. Odsouzení člověka do vězení je tak závažný zásah, že pro omezení justičních omylů je správné žádat, že na odsuzujícím rozsudku se musí shodnout soudy první i druhé instance svobodně.
