Senátor Hraba: Trestní odpovědnost od 10 let. To je ale populismus,co?

05.04.2026 16:14 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k populismu a hranici trestní odpovědnosti.

Označovat vše, co se nelíbí, za „populismus“, je už nejen trapné, ale i dost otravné. Typicky teď u snížení věku trestní odpovědnosti.

Čísla hovoří jasně, že kriminalita stoupá (zeptejte se na NSZ). Děti-lidé pod 15 let páchající trestuhodnou násilnou činnost jsou si své zdánlivé „beztrestnosti“ vědomy, a mnohdy proto to dělají. A společnost má plné právo začít toto chování reálně a plně trestat pro udržení bezpečí, ale hlavně i pro odstrašení potenciálních pachatelů. Návrh jde zatím na posun na 14 let. Já bych volil hranici 13 let.

A zajištění práva a pořádku je bytostně konzervativní přístup.

A pokud jde o ten „populismus“, tak největšími populisty jsou dle této logiky v Evropě Angličané, Kypřané a Malťané (trestní odpovědnost od 10 let). To je ale nesmysl, že?

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

  • senátor
Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

