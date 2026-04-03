Senátor Hraba: Trestní odpovědnost od 10 let. To je ale populismus,co?

Označovat vše, co se nelíbí, za „populismus“, je už nejen trapné, ale i dost otravné. Typicky teď u snížení věku trestní odpovědnosti.
Čísla hovoří jasně, že kriminalita stoupá (zeptejte se na NSZ). Děti-lidé pod 15 let páchající trestuhodnou násilnou činnost jsou si své zdánlivé „beztrestnosti“ vědomy, a mnohdy proto to dělají. A společnost má plné právo začít toto chování reálně a plně trestat pro udržení bezpečí, ale hlavně i pro odstrašení potenciálních pachatelů. Návrh jde zatím na posun na 14 let. Já bych volil hranici 13 let.
A zajištění práva a pořádku je bytostně konzervativní přístup.
A pokud jde o ten „populismus“, tak největšími populisty jsou dle této logiky v Evropě Angličané, Kypřané a Malťané (trestní odpovědnost od 10 let). To je ale nesmysl, že?
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku