Senátor Koštial: Systém dohod jsme zkomplikovali tak, že teď prakticky vůbec nefunguje

Pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, teď moji předřečníci už prakticky vyčerpali to, co jsem chtěl říct, nicméně malinko se o tom zmíním. Podpořím tento návrh zákona z jednoduchého důvodu, protože se jedná o mírnou, z mého pohledu skutečně mírou deregulaci, protože zákoník práce nám ten trh práce výrazně dlouhodobě komplikuje. A já bych se také přiklonil k tomu zjednodušení, rozvolnění. A preferoval bych vždycky tu dohodu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. A týká se to i té veřejné sféry, o které v tomto zákoně také je řeč. A když malinko fungoval takový k zákoníku práce institut dohodářů, DPP a DPČ, no tak jsme to zkomplikovali tak, že to teďka prakticky vůbec nefunguje. Vím, že to přímo nesouvisí dneska s tou projednávanou normou, nicméně k tomu bychom se měli skutečně vrátit. A umožnit všem potenciálním zaměstnavatelům na dohody se vrátit k tomu původnímu, aby skutečně byla preferovaná dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. A nebyl jim komplikován život.

Rostislav Koštial ODS



