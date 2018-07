Senátor Láska: Chcete Babiše? Tak ale bez nás

Eprávo.cz zve na akci "právnická firma roku". Galavečer; dress code Black Tie; čtyřchodová večeře. Prý nejexluzivnější akce v rámci české justice. A hlavně... záštitu přebírá předseda vlády ČR.

Za sebe říkám, že na sebeexluzivnější právnickou akci zaštítěnou trestně stíhaným estébákem nejdu.

A chci říct víc. Nikdo pořadatele nenutil, aby o záštitu požádali Babiše. Není to situace "my mu musíme podat ruku, je to premiér". Je to jen projev obyčejného snobismu. My prostě chceme být "exklusivní". A o záštitu akce premiéra požádáme, i kdyby jím byl.... no moc horších variant než Babiš teda není.

Je super, že se lidi bouří. Je super, že jsou lidi v ulicích. Je super, že politici píšou bouřlivé a burcující tweety proti návratu komunistů k moci.

Ale dokud bude vítězit to naše čecháčkovství "já chci mít akci zaštítěnou tím nejvyšším papalášem a je mi jedno, kdo to je", tak se nikam nepohneme.

Doufám, že účast kolegů advokátů a demokraticky smýšlejících politiků bude na téhle akci mizivá. Dejme pořadatelům najevo, že buď chtějí mít akci zaštítěnou Babišem, nebo tam chtějí mít nás. Oni to prostě jinak nepochopí.

