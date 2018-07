Senátor Láska: Moc prosím, nenadávejte voličům Babiše

Já vím, že Babišova vláda s komunisty vzbuzuje v řadě z nás vztek, frustraci, zlost. Přesto k Vám/nám mám jednu prosbu. Je asi strašně jednoduché a vlastně pochopitelné, nechat tuhle zlobu odventilovat nadáváním voličům Babiše a spol. Ale prosím nedělejme to. Jasně, zní moc pěkně dovolávat se čl. 23 Základní listiny práv a svobod (právo občanů na odpor). Ale realita je taková, že porazit Babiše lze (zatím stále ještě) hlavně ve volbách. Ale k tomu potřebujeme získat jeho voliče.

Fakt si myslím, že řada z nich o své volbě třeba teď pochybuje. Řada z nich si jí není jistá. Nadáváním jim, je akorát zaženeme do kouta a utvrdíme je v nesmyslech, které mele Babiš (že je to všechno kampaň a tak). Musíme s nimi mluvit. Musíme jim nabídnout jinou alternativu. Politiku slušnou, pokornou, pochopitelnou. (Což je tedy především na nás politicích.)

Moc prosím. Nenadávejte voličům Babiše. Neurážejte je. Zkuste s nimi mluvit, diskutovat, vysvětlovat. Uznávám, že s některými to bude marný. Ale my nepotřebujeme přesvědčit všechny. Úplně bude stačit přesvědčit jich polovičku.

Tak to pojďme alespoň zkusit. I když to bude těžké a výsledek není zaručen, pořád je to lepší, než jen dávat průchod svému vzteku a frustraci.

