Senátor Láska: Toto je dobrovolná, obranná smlouva zaštítěná NATO

reklama

Pane předsedo, paní ministryně, kolegyně, kolegové, i já musím kvůli svým voličům vystoupit, neb není možné, aby při takto výrazném tisku zazněl jenom hlas paní kolegyně. Bývá takovým českým standardem, že se velmi často u důležitých tisků vede diskuse, zejména na sociálních sítích, o tématech, o kterých ta smlouva není, než aby se diskutovalo o tom, o čem skutečně je. Je třeba tady postavit úplně najisto a jednoznačně říct, že tato dohoda, až smlouva není o schválení jakéhokoliv pobytu amerických vojáků na našem území. O tom rozhoduje vždy samostatně Parlament, nebo ve výjimečných případech stanovených Ústavou na krátké období vláda. Budiž toho důkazem i to, že rozhodnout o případném pobytu spojeneckých vojsk, ať už amerických, nebo jiných, členských států NATO, my, jako Parlament, můžeme rozhodnout i bez této dohody. Ad absurdum, i kdybychom tomu dohodu neratifikovali, tak klidně, bude-li situace, bude-li potřeba, můžeme jako Parlament rozhodnout o tom, že tu spojenecká vojska budou pobývat. A to na základě smlouvy, která je uznaná v rámci NATO. Problém však nastane s tím, že tato smlouva je velmi obecná, nestanoví podrobnější pravidla pobytu vojsk.

A pokud bychom k tomu došli, tak vlastně nebudeme mít stanovena pravidla, za jakých tady budou spojenečtí vojáci pobývat. Proto byla vyjednána tato dohoda, která určité penzum, určitou část pravidel určuje. Zdaleka ne všechny. Kdyby k té situaci došlo a skutečně jsme sem museli pozvat spojenecké vojáky, bude zbývat upravit ještě spoustu a spoustu věcí, ale to, co šlo vyjednat, vyjednáno je a v této dohodě je obsaženo.

Já sám budu pro tuto dohodu hlasovat, ale zároveň to není rozhodnutí o tom, že bych automaticky hlasoval o schválení pobytu cizích vojsk na našem území. Z předchozího příspěvku to tak bylo prezentováno, ale tak to není. Pokud bych se následně po ratifikaci této dohody musel rozhodovat, zda tu budeme chtít spojenecké vojáky, nebo ne, tak budu hodnotit situaci, za které to bude, za jakých podmínek to bude, kdo to vyvolá. A zcela upřímně ten, kdo rozhoduje o tom, jestli budeme spojenecké vojáky na našem území potřebovat, nesedí tady ani ve sněmovně. Ten sedí v Kremlu. Tam je prostě zlá síla, kterou když neporazíme nebo si to s ní Ruská federace nevyřídí sama, tak ta vyvolá tu potřebu, že my tu budeme potřebovat spojenecká vojska. Zcela upřímně, já bych si přál, kdyby tu na našem území nikdy žádní američtí vojáci nebyli, protože kdybychom je nepotřebovali, tak by to znamenalo, že v Evropě je mír, všichni diktátoři buď umřeli nebo byli odstraněni ze svých pozic a my se můžeme věnovat jiným věcem, než je příprava obrany před válečným agresorem.

Pokud jde o smlouvu jako takovou, o její obsah z pohledu právníka, já se přiznám, že jsem se ji bál na začátku trošku číst, protože vím, jaká je síla USA, vím, jaká je síla ČR. Takže jsem do toho šel trochu se strachem, ale vlastně jsem byl nakonec velmi příjemně překvapen. Vzhledem k tomu, že je to vlastně smlouva o obraně ČR a bude-li muset být realizována, tak my budeme potřebovat pomoc, zahraniční vojáci přijdou nás bránit, nasazovat svoje životy pro naši obranu a to, co my jim nabízíme, je vytvoření podmínek pro jejich pobyt, tak jsem čekal text a podmínky podstatně horší. Nejsou. Podmínky jsou vyjednány velmi dobře. ČR tady zřejmě pomohlo to, že jsme to vyjednávali jako jedni z posledních, takže jsme viděli, co si vyjednaly ostatní státy, co si můžeme dovolit. A přišlo mi, že jsme si z toho vzali všechno, co si vyjednaly ostatní státy a ještě jsme maličko přidali. Takže z mého pohledu máme jednu z nejlepších těch 23 nebo 24 smluv, které tam jsou.

A k několika konkrétnostem, které tu zazněly od kolegyně, jak jsem si je stačil poznačit. Zaznělo tu, pokud to nebudu interpretovat špatně, že snad dle této dohody vojáci mohou zasahovat proti občanům mimo území základen. Nic takového jsem tam rozhodně nenašel. Četl jsem třikrát tu smlouvu a podle mě tam nic takového není. A prosil bych tedy citovat ustanovení, podle kterého taková možnost je.

Je tam třeba věc , kterou máme vyjednanou na rozdíl od spousty jiných zemí, která se týká dodavatelů služeb nebo zařízení v případě pobytu amerických vojsk na českém území, kde je v této smlouvě konstatováno, že primárně to mají být dodavatelé z Česka. To si třeba ostatní země vyjednat nedokázaly.

Pokud je tu určitá stížnost na to, že dodavatelé budou podléhat americkým a ne českým zákonům, tak tady bych rád upozornil na to, že americké zákony, třeba protikorupční zákony, jsou násobně přísnější než zákony české. A myslím, že ti dodavatelé by radši podléhali českým zákonům než těm americkým, protože podle nich je to podstatně složitější.

Pak je tam velmi zajímavé téma trestní jurisdikce. A to je třeba přesně ustanovení, kterého jsem se strašně bál a z kterého jsem byl nejpotěšenější, protože to je velmi citlivé téma. Při pobytu jakýchkoli cizích vojáků na našem území může dojít ke spáchání trestného činu. A potrestání toho trestného činu je důležité. Já mám v hlavě třeba ten případ, jestli si vzpomenete, už nevím, kolik to je, už 15, 20 let, kdy americké stíhačky v Itálii přesekly lana lanovky, zahynula tam spousta lidí. A právě nedošlo k postihu podle italských trestních zákonů.

Tady v tom ustanovení, jak si to vyjednala česká strana, je sice řečeno, že my se trestní jurisdikce vzdáváme, ale v okamžiku, kdy nám americká strana oznámí, že toto ustanovení u určitého případu využívá a chce, aby nějaký voják byl vyňat z české trestní jurisdikce, tak my toto ustanovení můžeme odvolat. V konkrétním odůvodněném případě ho můžeme odvolat, což, upřímně řečeno, je podle mě vysoký nadstandard, který umožňuje, že dojde-li nedejbože k nešťastné události, která by spadala pod trestní jurisdikci takového typu, že opravdu bude žádoucí, aby to vyřídily české orgány, tak my to můžeme odvolat. To je neskutečně silné ustanovení. To je ustanovení typu „můžete dělat, co chcete, pokud si to nerozmyslíme“. To je velmi silné ustanovení v prospěch české strany. Já třeba vyjednávat za americkou stranu, tak bych s tímto nikdy nesouhlasil, protože je to takové ustanovení, které sice zní, že jsem vyňat z trestní jurisdikce té země, ale de facto z ní vyňat nejsem.

A pokud jde o to, že není stanoven případně soud, který by měl rozhodovat spory z této smlouvy, no, není, protože toto je dobrovolná smlouva, obranná, dobrovolná smlouva. Navíc zaštítěná NATO, organizací, s kterou jsme dobrovolně. A věřte, že soudy jsou tu proto, aby řešily spory dvou lidí nebo dvou subjektů, které se náhodně setkají a nemohou se dohodnout. Ale nemají řešit spory lidí, kteří se dobrovolně sešli k nějaké spolupráci, jsou dobrovolně v nějaké organizaci, protože ve chvíli, kdy se nemohou dohodnout, tak to vyřeší tím, že buď z té organizace vystoupí nebo smlouvu vypoví. Opravdu nežijme v iluzi, že jakýkoli spor musí vyřešit soud, tak to není.

To je zatím všechno, děkuji vám.

Mgr. Václav Láska BPP

Tento profil nevytvořil Václav Láska, proto zde není aktivní

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Zwyrtek Hamplová a Němcová. Dohoda s USA prošla, otevřelo se mnohé Senátor Láska: Snad je to takhle ok Senátor Láska: Diskuze o omezování pohybu či pobytu dětí v restauracích není černobílá Senátor Láska: Nesdílím vaše morální hodnoty a nezastupuju vás

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama