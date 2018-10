Senátor Malý: Cyklistům do půl promile přidejme přilbu a novelu podpořme

„Z tohoto pohledu můžeme brát 1‰ jako cut off hranici a navrženou hodnotu 0,5 ‰ za zcela bezpečnou, dokonce ještě s rezervou. Zato počet usmrcených cyklistů bez přilby meziročně stoupá. Navrhoval bych proto přidat helmu alespoň této skupině cyklistů, u níž bychom zvýšili alkoholovou toleranci. Vnímal bych to jako první krok k tomu, aby měli jednou přilbu všechny věkové kategorie a na všech komunikacích. Poranění lebky mívají fatální následky,“ říká senátní zpravodaj zákona prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. a poukazuje na fakt, že usmrcených cyklistů bez přilby přibude meziročně celá třetina, zejména těch starší generace.

Cyklisté do půl promile nefigurují v nehodovosti ani desetinou procenta. Za to zvěř je na vině ve 12 procentech

Z celkového počtu nehod 103 821, které v roce 2017 Policie ČR vyšetřovala, jich cyklisté s hladinou do 0,5‰ způsobili 71, což je 0,068 ‰ ze všech případů. Pro srovnání: Lesní a domácí zvířata zavinila v loňském roce 12 494 nehod, což je 12 % případů. „Do 1‰ alkoholu v krvi navíc neplatí souvislost, že čím vyšší hladina, tím více nehod cyklisté zaviní,“ komentuje profesor Malý. Na několikastupňové škále grafu BESIPu vidíme, že skupina s obsahem od 0 do 0,24‰ způsobila 32 nehod a skupina od 0,81‰ do 1‰ jen 22 nehod. Obdobně i dvě skupiny mezitím. U těchto cyklistů tudíž alkohol nemusel hrát roli a oni mohli být jen běžnými, byť chybujícími, účastníky silničního provozu.

Nejde ani o principiální prolomení nulové tolerance

Povolením navržené hranice by nedošlo ani k principiálnímu prolomení nulové tolerance. Užívané analytické metody měření nejsou s to odlišit 0,18 ‰ od 0,21‰. Přesné metody, které to dokážou, se běžně nepoužívají. Například plynová chromatografie prokáže hodnoty hluboko pod 0,001‰. Toxikologové tzv. dále neměří. Udělají arbitrální nulu. Malé, byť dočasné, množství alkoholu v krvi udělá člověku i nealkoholické pivo nebo tyčinka Margot. V protialkoholních léčebnách se pito nebo tyčinka Margot zakazují. V silničním provozu to ale nemá smysl, protože to na bezpečnost provozu nemá vliv. Již dnes tedy tolerujeme nerizikovou hladinu alkoholu v krvi.

Češi dokážou být stejně ukáznění jako obyvatelé celé řady tolerantnějších evropských států

Řada států EU má povolené vyšší hladiny než v ČR. Velká Británie a Irsko dokonce 0,8‰. U nás právě diskutovanou hranici 0,5‰ jen pro cyklisty na silnicích III. třídy a cyklostezkách mají pro veškeré řidiče na všech komunikacích například v Rakousku, Německu, Švýcarsku, Francii, Belgii, Španělsku nebo také v Chorvatsku, Slovinsku a v Černé Hoře. Výjimku tu ale často tvoří profesionální řidiči, jejichž limit bývá stanoven ještě nižší nebo dokonce nulový. Obecně nižší limity mají například v Polsku, Norsku nebo Švédsku, a to 0,2 promile nebo třeba 0,3 promile v Bosně a Hercegovině a 0,4 v Litvě. Ani kapku alkoholu si stejně jako u nás nemohou dát řidiči na Slovensku, Ukrajině, Maďarsku, Rumunsku a Rusku. Naši cyklisté by si díky novele mohli dopřát dvě deci vína nebo 2 desetistupňová piva. Věřím, že Češi by se dokázali chovat stejně zodpovědně jako třeba Rakušané nebo Němci a přijetí novely podpořím,“ komentuje profesor Malý.

Novela by měla být rozšířena o povinné přilby pro vybrané cyklisty

Z hlediska škod na zdraví a majetku není povolení mírné tolerance alkoholu u cyklistů na vybraných komunikacích natolik zásadní jako opomenutí ochranné přilby, v jehož důsledku lidé umírají. V roce 2017 zemřelo na silnicích 44 cyklistů a 353 jich bylo těžce zraněno. V případě smrtelných úrazů nemělo ochrannou přilbu 37 cyklistů, což je 84 % všech tragických případů. „Těmto úrazům se s helmou dalo předejít nebo mohly být zmírněny. Považuji přímo za alarmující, že takových nešťastníků meziročně přibude celá třetina. Jsem proto o rozšíření novely o povinnou přilbu – nyní pouze pro vybranou skupinu cyklistů, ale časem bych tuto povinnost zavedl pro všechny,“ připojuje profesor Malý. Většina usmrcených bývá přitom vyššího věku v rozmezí od 55 do 70 let.

Graf BESIPu – Dopravní nehody a jejich následky zaviněné cyklisty pod vlivem alkoholu a návykových látek v roce 2017

