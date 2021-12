Senátor Nwelati: Bez jádra nejsme schopni udržet cenu energií na přijatelné úrovni

reklama

Druhá část je podpora obnovitelných zdrojů a inovací v této oblasti. A třetí část je sociální podpora, to znamená vznikne sociální fond a my těm lidem, kteří se dostanou do té chudoby energetické, tak jim budeme pomáhat tím, že jim budeme dávat finanční prostředky. Ale já považuji, že i ta první část, to znamená to snížení daní, je taky sociální podpora, protože to znamená, že příjem státu bude nižší. Ať je to DPH, nebo ať to jsou jiné poplatky. To znamená, my budeme mít v rozpočtu méně peněz, protože jsme si uměle snížili cenu tím, že nebudeme za tu energii vybírat takové daně, jako jsme byli zvyklí doposud. A já jsem tam tehdy říkal – jak dlouho budeme podporovat ty, řeknu, vrstvy nebo ty, kteří se dostali do sociální chudoby, energetické chudoby tedy, jak to bude? 10 let, 20 let? 30 let? My přece musíme najít systém, kde budeme vědět do budoucna, kde tu energie vezmeme a kolik bude nějakým způsobem stát. Ještě jsem chtěl tady zmínit jednu věc, která tady nezazněla, že i ta cena, dnešní cena nebo cena pro elektřinu v roce 2022, která se zvedá o 30-50 %, že to neodpovídá skutečné ceně té energie. Ta energie na trhu, na burzách je čtyřnásobek toho, co byla předtím, než se začalo zdražovat. A v tuto chvíli tuto cenu, tak aby nevzrostla na čtyřnásobek, tak dotují, řeknu, v uvozovkách ty „velké firmy“. Ať je to jakoby ČEZ, protože ten spoléhá, že za nějakou dobu ty cenu znovu klesnou, a proto nezatěžuje ty spotřebitele úplným nárůstem té ceny. A to i proto, protože u nich má fixovanou cenu. Ale ty, co nemají fixovanou cenu, tak se jim to zvedá zhruba o 30 až 50 %, nějakou až 70 %, ale pořád to neodpovídá tomu čtyřnásobku té ceny, která je v tuto chvíli na trhu. Proto já jsem strašně rád, že to usnesení, tak jak je předloženo, že bylo schváleno v výboru pro EU. A zároveň jsem i rád, že v dnešní době už to, že říkáme, že je nutnost nějakým způsobem se spoléhat i na jadernou energii, není až tak sprosté slovo, jako to bylo donedávna. Že je čím dál tím více lidí, kteří říkají – ano, pojďme chránit naši planetu, a já si to také myslím, že je to správně, ale musí to být za udržitelnou cenu, co se týče ekonomiky. A bohužel bez toho jádra, dle mého názoru, nejsme schopni udržet tu cenu energií na úrovni, která bude přijatelná. A hlavně nejsme schopni i tu energii vyrobit v tom množství, které potřebujeme pro to, aby tedy všechny automobily jezdily na elektronickou energii a abychom nebyli zase závislí opravdu na státech, které jsou nedemokratické, na státech, které nám mohou ohrožovat stabilitu. A já jsem rád, že v tom usnesení je jeden bod, který říká, že je nutné, aby Evropská komise a evropské orgány zrevidovaly vůbec ten plán, co se týče energií a jakým způsobem se vydáváme. To si myslím, že je to nejdůležitější, co by se mělo stát. Evropská unie by se měla podívat, říct si – ano, máme tady nějaké cíle, chtěli jsme toho docílit tímto a tímto způsobem, je to ta správná cesta? Možná dojdeme k tomu názoru, že to je ta správná cesta. Anebo dojdeme k názoru, že to není úplně ta správná cesta, že musíme udělat něco jiného. To znamená, naopak musíme podpořit tu jadernou energii, aby tady těch elektráren bylo více. Musíme se bavit s Německem, jestli opravdu odpojí tu jadernou energetiku atd. Takže já plně podporuji to usnesení a jsem rád, že vzniklo. A moc vás prosím, podpořte ho také. Děkuji.

