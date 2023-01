Senátor Nwelati: Směrnice by měla zavést tzv. povinnou registraci budov

reklama

Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, milé kolegyně, milí kolegové.

V EU tento návrh projednal na 6. schůzi, která se konala 18. ledna. Možná bych doplnil pana ministra o jednu věc, kterou tady asi nezmínil, že to zpřísnění toho množství azbestu, který je de facto ještě přípustný, je na desetinu původní hodnoty, to znamená, z 10 vláken, řeknu, na metr kubický je to na 0,1, pokud se nepletu.

S tím, že ještě tady také nebylo zmíněno, že i tato směrnice by měla zavést tzv. povinnou registraci budov, která, myslím si, že je správná. VEU vítá snahu Komise snížit expozici karcinogenními látkami, jako je azbest, podporuje rámcovou pozici vlády, upozorňuje však na dvě věci, a to, že je potřeba při zavádění této směrnice, řeknu, zachovat rovné podmínky na vnitřním trhu EU, a to tak, aby způsob měření a ty podmínky byly jednotné, řeknu, pro stavebníky na celém území EU, aby tam nedocházelo k disproporci i mezi jednotlivými státy, kde by potom někteří stavebníci mohli být znevýhodněni oproti těm druhým.

A pak že by bylo potřeba, aby tato směrnice pamatovala na to, že je třeba minimalizovat zbytečnou administrativní a ekonomickou zátěž, např. tím, aby ta povinná registrace budov a zkoumání výskytu nebezpečného azbestu byla prováděna ne úplně plošně, ale tam, kde lze předpokládat, že může dojít k expozici azbestem, to znamená v budovách, které se budou buď renovovat, nebo bourat, aby to nebylo prakticky u každých budov, taky zároveň například tím, že ta povinná registrace nebude pro budovy, které byly vybudovány po úplném zákazu používání azbestu ve stavebnictví, např. po roce 2005 v ČR, protože v roce 2005 bylo zakázáno používat azbest, tak aby se to nevztahovalo na budovy, které byly postavené po tomto období.

Jinak možná, abych potom nemusel vystupovat ještě jednou, nevím, jestli mě teď pan předseda nezarazí... Je tady avizovaný ještě doplňující návrh od pana senátora Krska, já jsem se na něj díval, z mého pohledu s ním není problém. Myslím si, že to doplnění není nic proti ničemu, naopak to ještě zlepší ten návrh usnesení.

To je ode mě vše, děkuji.

