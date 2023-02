Senátor Nytra: Nerozumím takovému rozhodnutí Evropské komise, když je válka a inflace

reklama

Děkuji, vážený pane předsedají, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, já bych tu diskusi možná posunul ještě do jiné roviny. Vůbec nejsem v rozporu s panem zpravodajem, senátorem Čunkem, to, co řekl, ale aby tady náhodou nevznikl dojem, že se bijeme jenom za výrobce automobilů, protože domnívám se, že naprosto ohroženější skupinou budou vlastně všichni obyvatelé v Evropské unii a životní prostředí. Pokusím se to vysvětlit, protože jak zmiňoval pan zpravodaj, automobilky by nutně musely velice výrazně zvýšit cenu takto vyráběných automobilů. Opět, když to dáme do souvislosti se večera přijatým, respektive potvrzeným zákazem vyrábět auta se spalovacím motorem přes rok 35, tak veškeré náklady na výbor takto vlastně limitovaných motorů a automobilů by se musel promítnout do ceny. A když by je mohli vyrábět výrobci pouze vlastně 10 let, tak by i to promítnutí znamenalo o to větší zásah na cenu. Takže se obávám, že většina obyvatel by si po roce 2025 to nové auto už prostě nebyla schopná koupit. A došlo by k čemu? Jestliže dneska máme životnost, průměrnou životnost automobilu někde mezi 12 a 15 lety, tak by se nutně musela prodloužit. Opravovali bychom v podstatě dávno už auta, respektive automobily, které by už dávno neměly jezdit. A docházelo by v podstatě k poškozování životní prostředí daleko větší, než tady v podstatě by mohlo dojít, když by docházelo ještě minimálně dalších 10 let k přirozené obměně automobilů. To je jedna záležitost. Opravdu – teď se vrátím k těm automobilkám – to není jenom o těch automobilkách, ale i o navázání dalších následných provozů. A opravdu naprosto nerozumím rozhodnutí nebo snaze Evropské komise v této době, kdy probíhá válka na Ukrajině, kdy bojujeme všechny státy, tu s menší, ale každopádně s vysokou inflací, kdy nemáme vyřešenou energetickou krizi, tak přijít s tím, že ohrozíme opravdu významnou část našeho průmyslu, tak této snaze opravdu nerozumím. Jenom jedna drobná poznámka k panu zpravodaji, vaším prostřednictvím, pane předsedající, žlutá karta tady nepřichází v úvahu, protože tady se opravdu nejedná o porušení principu subsidiarity. Kdybychom měli tu pravomoc to prostě zamítnout, tak jak bysme to udělali s našimi zákony, tak okamžitě hlasuji proti. Ale tak v podstatě vás chci požádat o podporu toho usnesení evropského výboru, protože to si myslím, že je dostatečně důrazné. A dává opravdu kompetenci vládě proti tomu, nebojím se říct nesmyslu, bojovat. Děkuji.

