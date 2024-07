Senátor Nytra: Pokud chceme zabránit navýšení minimální mzdy pro příští rok, hlasujme

Děkuji, vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové. Bylo tady zmíněno, že s tím návrhem, bavíme se o zrušení zaručené mzdy, nesouhlasí Českomoravská komora odborových svazů. Asi by bylo korektní zároveň zmínit, že zrušení zaručené mzdy v soukromém sektoru podporují a požadují Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a zároveň Svaz průmyslu a dopravy, abychom měli obě strany toho sociálního dialogu.

Vaším prostřednictvím, pane předsedo, bych pana senátora Canova upozornil, že 9500 hasičů pracuje v 24hodinových směnách. Nemám pocit, že by to nefungovalo. Má na mysli profesionální hasiče HZS ČR. Ta poznámka směrem k doktorům, mimochodem, je to taky výsledek dialogu mezi ministerstvem zdravotnictví a lékařskými organizacemi...

Plně podporuji ten návrh pana senátora Klementa a určitě podpořím ten návrh, jak k nám doputoval z Poslanecké sněmovny.

Chtěl bych tady zmínit ještě jednu věc. My jsme se dohodli většinově na žádost pana ministra, abychom to projednávali už dnes, ne až příští týden, kdy byla plánována schůze, protože z důvodu, tak aby ministerstvo financí bylo schopno dostát zákonným požadavkům a stanovilo minimální mzdu pro příští rok nebo podklady pro příští rok, tak, aby tato novela nabyla účinnosti, pokud možno, už od 1. srpna. V té situaci my navrhujeme schválit pozměňovací návrh a vrátit do Poslanecké sněmovny tuto novelu v době, kdy má Poslanecká sněmovna prázdniny, sejde se někdy koncem srpna. Ne že by se nemohli svolat, ale asi bude problém, protože jsou rozlétáni po světě, rozježděni a tak dále. Chceme mít účinnost tohoto zákona od 1. října, kdy už de facto nepůjde stanovit tu minimální mzdu?

Pokud chceme zabránit navýšení minimální mzdy pro příští rok, hlasujme pro pozměňovací návrh. Já tedy určitě ne, já podpořím sněmovní návrh. Děkuji.

