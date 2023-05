Senátor Nytra: Zaznívají argumenty, že schováme další část veřejných zakázek do šedé zóny

reklama

Děkuji, vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, dámy a pánové. Já v tom svém vystoupení si budu v podstatě odporovat, protože vždycky něco řeknu pro podporu toho navrhovaného pozměňovacího návrhu, navýšení limitů, pak to zase řeknu proti, protože tak jak jsem se na to díval, není to úplně černobílé.

Souhlasím s tím, že inflace od roku 2014 sežrala možná 100 procent té částky, která byla stanovena. Bohužel ale ten argument je pravdivý jenom napůl, protože to je stejně relevantní, když řeknu, že se navýšila inflace od roku 2014, jako když někdo tvrdí, že cena elektrické energie v roce 2022 v ČR stoupla nejvíce v EU. Je to pravda. Ale neznamená to, že je nejdražší. Nikdo nebere tu výchozí základnu, nikdo nesrovnává, jak byly nastavené limity v roce 2014, jestli byly výš než v EU, nebo srovnatelné v EU. Takže nevím, kterému argumentu dát přednost.

Zaznívají argumenty, že schováme další část veřejných zakázek do šedé zóny. Asi je pravdou, já jsem neměl možnost to spočítat, ale zaznělo to na klubu, když jsme měli pana ministra, že 11 až 12 procent HDP se utrácí tímto způsobem. To je docela významná částka. Tímto navýšením dojde pochopitelně k navýšení těch soutěží bez pravidel.

plk. Ing. Zdeněk Nytra ODS



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na druhou stranu nemohu souhlasit s tím, že je to absolutně bez kontroly. Když se podívám na veřejný sektor, každé zastupitelstvo, obce, města nebo kraje, má své kontrolní mechanismy. Malé obce to kontrolují přímo zastupitelstvem, města, kraje mají své kontrolní výbory – zastupitelstva. Ta kontrola tam prostě je. Všechny obce, všechny kraje v případě dotací ze státu jsou pod kontrolou jednotlivých ministerstev. Tady je zase jiný problém, že každé ministerstvo má jiná pravidla. Utrácíte dotaci, nebo využíváte dotaci z ministerstva dopravy, máte jiná pravidla než u dotace z ministerstva životního prostředí, nedejbože z ministerstva kultury.

Anketa Máme být kromě západních spojenců vděční za osvobození od nacismu i Rudé armádě? Máme 97% Nemáme 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 13038 lidí

Obávám se, že jestli dnes v limitech 2 až 6 milionů si každá obec, každý kraj, každý veřejný zadavatel může stanovit ta pravidla samostatně, jsem přesvědčen o tom, že 99 procent zadavatelů ta pravidla má, a jsou dokonce přísnější, než stanovuje zákon, že jednou při navýšení dojde k tomu, že budou stanovena pravidla centrální, což na jednu stranu bude výhodné, protože budeme vědět, v jakých mantinelech se pohybujeme.

Ale ruku v ruce s tím, jak už to bývá, se navýší administrativa pro obce, pro kraje, pro veřejné zadavatele, protože zakázku budou muset někam nahlásit a budou muset nahlásit, jak splnili ta dvě tři kritéria nebo pravidla, která budou. Takže ani tohle není černobílé. A uvidíme.

Na druhou stranu, jestliže se rozhodneme my jako Senát podpořit navýšení limitu a budeme vracet návrh, tuto novelu do Poslanecké sněmovny s pozměňovacím návrhem, tak bych se velice přimlouval, abychom schválili i druhý pozměňovací návrh, protože tam je jednoznačně zjednodušení pro veřejné zadavatele, že nemusí lustrovat, jestli ten a ten funkcionář je ve střetu zájmů, nebo nemusí. Vyviňuje to nebo umožňuje to to, že když budu já majitel stavební firmy, není důvod, proč bych se nemohl přihlásit na dodávku automobilu.

A opravdu, jestli něco má vztah k zadávání veřejných zakázek, tak by to mělo být v zákoně o zadávání veřejných zakázek. Čistíme tím legislativu, protože ti velcí si to najdou, ale ti malí nepostřehnou, že mají něco zkontrolovat podle zákona o střetu zájmů a můžou se dostat do problémů. Takže pokud se rozhodneme zákon vracet, já velice podporuji i ten druhý návrh zákona, to znamená přenesení do zákona o veřejných zakázkách.

Děkuji.

Psali jsme: Nytra (ODS): Novela stavebního zákona je předpokladem pro důležitý rozvoj výstavby v naší zemi Senátor Nytra: Všechno do budoucna je věštění z křišťálové koule Senátor Nytra: Nerozumím takovému rozhodnutí Evropské komise, když je válka a inflace Senátor Nytra: Cílem energetického zákona je maximální ochrana podnikatelů

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama