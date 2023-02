Senátor Oberfalzer: Čína skoupila významné doly lithia

reklama

Děkuji, pane předsedající. Já jsem viděl na Facebooku vystoupení pana Timmermanse, komisaře pro toto šílenství. A on tam řekl krásnou větu. „Vždyť přece všichni vědí, že provozní náklady elektromobilů jsou podstatně nižší než u automobilů s fosilními palivy.“ No, to je svatá pravda. Ale to přece není všechno. To by znamenalo, že tady budeme mít národní půjčovnu automobilů a každý si jen zaplatí svůj proud a pak zase auto vrátí. Ne, tady jsou přece pořizovací náklady a ty musíme do toho započíst. Takže tato auta zatím jsou mnohonásobně dražší než ta běžná. Ale vůbec se nemluví o likvidačních nákladech. Víte, že je povinnost, když doslouží vaše vozidlo standardního typu, že se musíte postarat o jeho likvidaci. Vyčíslil někdo, jak asi drahá bude likvidace elektromotoru s lithiovými bateriemi?

Pak si myslím, že EU vůbec nemluví o důležitých přírodních zdrojích, které jsou k výrobě takových automobilů potřeba. A nemá zajištěny zdroje. Rád si to nechám vyvrátit.

Já jenom vím, že Čína skoupila významné doly lithia a jiných vzácných zemi, protože se na to připravuje. Aby se nám nestalo jako při covidu, abychom zjistili, že jediný, kdo nám může dodat roušky, je Čína. Možná že budeme jezdit výhradně čínskými automobily, ale je to v duchu toho, co je zde řečeno. My si tu stanovíme jeden parametr, do kterého se zamilujeme a tomu podřídíme všechno a ostatní odložíme. Až se k nim dostaneme, možná zjistíme, že jsme u konce.

Děkuji.

