Senátor Paparega: Mentor, který je zaváděn, je určen jaksi vágně

Děkuji, pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, pane ministře.

Pouze dvě poznámky k projednávanému návrhu.

První z nich je poznámka, o kterou mě požádali, resp. požádalo kolegium ředitelů městských policií statutárních měst a hlavního města Prahy, kdy v projednávaném tisku přenášíme určitou povinnost, která se týká i kontroly technického stavu vozidla, na strážníky obecních policií. To tam není. Omlouvám se, pardon.

Druhá, o to mě požádali, to se toho týká, to je pouze na zamyšlenou, kdy zástupci autoškol v rámci našeho ORP mě požádali, abych zde vystoupil, kdy mentor, který je zaváděn v rámci projednávaného tisku, je určen jaksi vágně, naproti tomu na mě apelovali, aby se v rámci možné další úpravy, o které hovořil pan ministr už tady i dnes i včera na našem senátním klubu, za což mu děkuji, zamysleli se nad tím, kdy v rámci aktuální legislativy je možné, aby absolventi zemědělské střední školy, obor mechanizátor, mohou řídit samozřejmě traktor od 17 let, nicméně pan ministr a vy kolegové samozřejmě někteří také víte, že v rámci zápisu traktorů a vozidel, které mají několik náprav, mohou to být až osmikolová vozidla, je možné v rámci registru vozidel je registrovat právě jako zemědělský stroj, traktor.

Je tam sice omezená rychlost, nicméně tyto stroje obrovské mohou řídit už od 17 let, bez nějakého dozoru. Samozřejmě jsou to několikatunové kolosy, velmi nebezpečné. Zda nezvážit, samozřejmě nemám aktuální statistiky o nehodovosti v rámci řízení těchto strojů osobami, kterým ještě nebylo 18 let, ale aby se, pane ministře, váš resort na to, pokud mohu požádat, podíval, zdali to nepřichází také v úvahu, abychom to zregulovali, pokud se tady zabýváme tím, že vozidla, na něž je požadováno řidičské oprávnění skupiny B, budou moci řídit osoby, byť od 17 let, ale pod určitým dozorem.

Nebudeme tedy spekulovat, zda ty podmínky jsou nebo nejsou pro toho mentora dostatečné. Myslím si, že to ukáže čas. Pokud se máme vrátit k nějaké další úpravě, můžeme se nad tím zamyslet. Ale požádal bych o zvážení nad tou úpravou, kterou jsem tady zmiňoval.

Děkuji.

