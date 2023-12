Senátor Plevný: Vždy se pracuje s hypotetickými úvahami a s hypotetickými modely

reklama

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jeden z mých předřečníků tady zmínil v podstatě to, že ta vystoupení jsou zde nekorektní. Vychází to asi především z toho důvodu, že se jedná o hypotetické úvahy. Ale vždy pracuje s hypotetickými úvahami a s hypotetickými modely. Takže z mého hlediska tu nekorektnost úplně nevidím.

Byly tady řečeny asi tři takové důvody, proč vlastně by asi bylo dobré tu jednoprocentní sankci zavést. Jedna z nich byla, že je to horní hranice, čili že ty banky vůbec nemusí tuto hranici dosáhnout, že to můžou použít např. v konkurenčním boji o klienta. Dovolím si s tímto názorem polemizovat, protože už jsem viděl hodně reklam na hypotéky, ale nikdy jsem neviděl, že by se banky snažily získat klienta nějakými drobnými podmínkami, které ani nemusí nastat, když ten klient by třeba k tomu předčasnému splacení nesáhl. Vždycky se v podstatě jedná pouze o úrokovou sazbu té hypotéky, jestli jsem o jednu desetinku lepší nebo o dvě desetinky horší.

Z tohoto hlediska si dovolím, ano, hypoteticky, takže možná nekorektně, předpokládat, že všechny banky tuto sazbu naplno využijí, tuto sankci. Protože ve své podstatě při rozhodování klienta, který si bere hypotéku, to nehraje roli, protože on předem nepředpokládá, že by tu hypotéku předčasně splatil, protože ty peníze nemá, proto ji potřebuje.

Druhý bod tady byl, že banky si rozpočítají riziko na všechny klienty, pokud by tam ta sankce byla. Jaký máme současný stav? Dnes tam ta sankce není, takže asi si to ty banky rozpočítávají na všechny klienty. Z tohoto důvodu máme současný stav. Pokud by tam to procento nebylo, platí současný stav. Na druhou stranu, asi zase hypoteticky řeknu, že nebudu tak naivní, že kdybychom jim tam 1 procento dali, opravdu půjdou s těmi úrokovými sazbami dolů. To opravdu ode mě neočekávejte.

Třetí bod, který byl zde zmíněn, že by mohlo dojít k omezení dostupnosti hypoték, pokud bychom tu jednoprocentní sankci nezavedli. Opět argumentuji, dnes tam ta jednoprocentní sankce není a nevidím, že by byly nedostupné hypotéky. To znamená, že pokud by byl přijat ten pozměňovací návrh, kde je ta jednoprocentní sankce z toho návrhu zákona vypuštěna, zachováváme status quo. Tím pádem žádné nějaké riziko nehrozí.

To je vše, co jsem chtěl říct. Děkuji.

