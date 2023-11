Senátor Rabas: Různých nelogičností najdeme v balíčku celou řadu

reklama

Dobrý den, paní předsedkyně, kolegyně, kolegové,

já stejně jako všichni mí předřečníci vítám snahu vlády o ozdravení veřejných financí. Je to osvěžující po době, kdy předchozí vlády rozhazovaly předvolební dárky a byl to jeden z faktorů, kterým uvrhly ekonomiku do situace, ve které je. Nicméně trošku mě mrzí, že balíček rezignoval na politiku srovnávání regionálních rozdílů. To považuji za velmi důležité, protože kohezní regiony, kohezní politika je něco, s čím se posledních 25 let ohání všechny vlády.

Všechny vlády tvrdí, že musíme ty nůžky zavírat, že musíme snižovat rozdíly mezi regiony. A skutečnost je přesně obrácená. Nůžky se neustále otevírají. Ano, je řada dotací, transformační fond, modernizační fond, které mají regionům pomoci. Ale řekněme si, že velmi často to pomáhá velkým firmám, které jsou na to připraveny a tam, kam by měly prostředky doplynout, do malých obcí v regionu, k menším podnikatelům, organizacím, tam se nedostanou.

To si myslím, že je dost důležité. A administrativa, která je spojena s dotacemi, je také něco, co požere spoustu prostředků, které by měly dojít až do konce. Nejdříve příprava vyhlášení projektů, školení firem, které budou projekty administrovat a vlastní administrace. Potom kontrolní orgány, které projekty kontrolují a často kvůli velmi formálním pochybením nechávají třeba i obce dotace vracet s velkým penále. Já si myslím, že toto je velmi nešťastné a určitě by se tím měla vláda dále zabývat.

Mrzí mě, že konsolidační balíček nezahrnul například zákonné úpravy, které by lépe definovaly kohezní nebo slabé, chudé regiony. Příkladů ve světě je celá řada. Víme, že nejen západní Evropa, ale i Polsko, USA nebo Austrálie mají zákonem definované ekonomické zóny, tedy slabé regiony, kterým je potřeba pomáhat. A v rámci slabých regionů by mohly být daňové zvýhodněné firmy a zaměstnanci tak, aby to pomohlo ty nůžky, o kterých jsem hovořil, uzavírat.

To, co v balíčku mohu ohodnotit pozitivně, je třeba zvýšení poplatku za těžbu nerostů, kdy část prostředků, dnes větší, by měla zůstat v obci, na kraji. A určitá část jít státu. To si myslím, že je cesta správným směrem. Je škoda, že je to dost ojedinělý příklad. Že by se toho pro tyto regiony dalo udělat víc. Ano, vláda mluví a má snahu snižovat dotace, to je v pořádku. Ale také je potřeba mít na paměti, že při příliš zbrklém odbourávání dotací to může právě v postižených regionech ovlivnit sociální služby nebo školství, zdravotnictví a tak dále.

Kdybych vzal nějaké drobné konkrétní příklady, které na mě nepůsobí v celém balíčku dobře, tak už tu byla zmíněna například regulace u Fondu kulturních a společenských potřeb, to znamená FKSP. Částka, kterou odvádí zaměstnavatel pro své zaměstnance na základě kolektivní smlouvy, je částka, o které by měli rozhodovat právě zaměstnavatelé, odboráři a zřizovatel. A to, že jim do toho začne mluvit stát a začne jim nařizovat, kolik se má odvést bankám, aby banky na tom vydělávaly, to nepovažuji za úplně šťastné. Podobně nešťastné je pro mě zvýšení administrativy u dohod o provedení práce, DPP. Zase, každá vláda mluví o tom, že chce odbourávat administrativu, že chce zjednodušovat procesy. A v tomto případě velmi komplikujeme a budeme komplikovat život firmám a vůbec život ve společnosti, protože administrativa je v tomto případě úplně nesmyslná.

Takových různých nelogičností najdeme v balíčku celou řadu. Už se tu o jednom zmiňovala moje kolegyně a předřečnice Adéla Šípová. A týká se třeba hygienických potřeb, které by zcela jistě měly být zařazeny jako zdravotnický materiál do nižší sazby DPH. Podobně mi uniká smysl toho, proč se zvedne zdanění palivového dřeva a dostane se na úroveň zdanění fosilních paliv.

To taky není krok správným směrem. No a v našich postižených regionech, ať už Ústeckém, nebo Karlovarském, je řada firem, řada podniků, fabriky, které se zabývají sklářskou výrobou nebo zpracováním keramiky. A ty ovlivní velmi negativně odpuštění výjimek pro metalurgický průmysl. Je potřeba zase se na to podívat z toho hlediska, že jdeme proti pomoci těm oslabeným, chudým regionům nebo regionům v transformaci.

Takže závěr je takový, že konsolidační balíček má snahu ozdravit veřejné finance a přinést prostředky do rozpočtu. Ale, jak už to tady padlo, je to jenom náhrada za zbrklé zrušení superhrubé mzdy. Návrh, se kterým přišlo ANO a který podpořilo SPD a ODS. A které způsobilo to, že daně byly odpuštěny vlastně těm bohatším, v tom poměru prostě na tom vydělali bohatší lidé. A to, čím se to snažíme napravovat, to, co je obsaženo v tomto balíčku, ne ve všech případech, ale v některých případech, které jsem zmínil, tak naopak postihne ty nejchudší. A především to může postihnout i chudé regiony. A to se mi nezdá úplně šťastné.

Děkuji.

