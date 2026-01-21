Senátor Růžička: Díky muniční iniciativě více než 280 miliard Kč

22.01.2026 4:33 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k muniční iniciativě.

Senátor Růžička: Díky muniční iniciativě více než 280 miliard Kč
Foto: ČT24
Popisek: Senátor Jiří Růžička v pořadu Interview ČT24

Velká debata o muniční iniciativě dnes v Senátu.  Současná vláda zaujala postoj chytré horákyně.  Podporujeme ji, ale nic nedáme! Jenže ono je to ještě trochu jinak. Ano, ČR dohromady přispěla více než 15 miliardami. Na druhou stranu přes české firmy proteklo díky ní více než 280 miliard Kč, vznikly stovky pracovních míst, vzrostly daňové i sociální odvody, takže jsme ve výsledku ve velkém plusu. A to je to, co se byznysmenovi A. B. zjevně líbí. Brát a nedávat... Opravdu si ale někdo myslí, že tuhle chytristiku ostatní země a zahraniční firmy neprokouknou?

Mgr. Jiří Růžička

  • BPP
  • senátor
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„Bude veselo.“ Dohoda MERCOSUR poslána k soudu, hlásí europoslanec
Předseda Svobodných Vondráček se stává zakládajícím členem Podvýboru pro svobodu slova
Senátorka Kovářová: Manipulativní, ideologické, pitomě podrážděné
Občané jsou znečišťovatelé? Slova u Moravce neprošla jen tak

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Růžička

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Měla by ČR i přispívat do muniční iniciativy?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Martin Šebestyán, MBA byl položen dotaz

Ještě jeden dotaz

Podle té vaší logiky - ztracený dokument = neplatný. Když ztratím třeba fakturu nebo nějaký dopis o pokutě, kterou mám zaplatit, tak to taky nemusím platit? Nepřijde vám to absurdní a to vaše tvrzení směšné?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Bolest v dolní části zad může upozorňovat na nádorBolest v dolní části zad může upozorňovat na nádor Tělo přeplněné vlákninou vysílá jasné signályTělo přeplněné vlákninou vysílá jasné signály

Diskuse obsahuje 11 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

To je jako zdůvodnění toho,, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseTen vzadu , 22.01.2026 5:13:14
proč se musí vyrábět drogy. Pane senátore, některé věci jsou prostě a jednoduše špatné, škodí a škodit budou. V konečném důsledku i jejich propagátorům. Tady nejen vám.

|  5 |  0

Další články z rubriky

Bartoš (Piráti): Někdo zaútočil sekerou na výlohu mé kanceláře

12:17 Bartoš (Piráti): Někdo zaútočil sekerou na výlohu mé kanceláře

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k útoku na poslancovu kancelář.