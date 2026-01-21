Senátor Růžička: Díky muniční iniciativě více než 280 miliard Kč

Velká debata o muniční iniciativě dnes v Senátu. Současná vláda zaujala postoj chytré horákyně. Podporujeme ji, ale nic nedáme! Jenže ono je to ještě trochu jinak. Ano, ČR dohromady přispěla více než 15 miliardami. Na druhou stranu přes české firmy proteklo díky ní více než 280 miliard Kč, vznikly stovky pracovních míst, vzrostly daňové i sociální odvody, takže jsme ve výsledku ve velkém plusu. A to je to, co se byznysmenovi A. B. zjevně líbí. Brát a nedávat... Opravdu si ale někdo myslí, že tuhle chytristiku ostatní země a zahraniční firmy neprokouknou?
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.