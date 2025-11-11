Senátor Šlachta: Prodali by i vlastní rodinu za pár korun ze zakázek

Další den soudu Dozimetr a další zajímavá výpověď.
Dnes to byl konkrétně bývalý ekonomický ředitel Pražského dopravného podniku Augustín. Zajímalo mě u něj několik věcí.
V první řadě zcela jasně a jednoznačně ukázal na Jiřího Fremra, který v té době působil v TOPce. Byl to právě Fremr společně s Hlubučkem ze STANu, kteří ho na pozici do dopravního podniku tlačili.
Celé to ale samozřejmě svrchu hlídal „kmotr“ STANu Redl, který s Augustínem dokonce osobně ladil životopis.
Není to první a obávám se, že ani poslední korupční kauza v Pražském dopravním podniku.
Pražský dopravní podnik je obrovská firma s ještě větším rozpočtem. A to je bohužel pro mnohé naše politiky tak obrovské lákadlo, že by podle mě prodali i vlastní rodinu za pár korun ze zakázek.
Je navíc jasné, že dozorčí rada nefunguje tak, jak má. Důkazů na to máme dost.
Z dlouhodobého hlediska proto prosazuji, aby měl dopravní podnik svůj odbor na magistrátu, čímž by se výrazně zlepšila kontrola nad podnikem.
autor: PV