Senátor Šlachta: Prodali by i vlastní rodinu za pár korun ze zakázek

12.11.2025 4:29 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kauze dozimetr.

Senátor Šlachta: Prodali by i vlastní rodinu za pár korun ze zakázek
Foto: Hans Štembera
Popisek: Zahájení ostré fáze volební kampaně hnutí Přísaha a představení programu pro sněmovní volby.

Další den soudu Dozimetr a další zajímavá výpověď.

Dnes to byl konkrétně bývalý ekonomický ředitel Pražského dopravného podniku Augustín. Zajímalo mě u něj několik věcí.

V první řadě zcela jasně a jednoznačně ukázal na Jiřího Fremra, který v té době působil v TOPce. Byl to právě Fremr společně s Hlubučkem ze STANu, kteří ho na pozici do dopravního podniku tlačili.

Celé to ale samozřejmě svrchu hlídal „kmotr“ STANu Redl, který s Augustínem dokonce osobně ladil životopis.

Není to první a obávám se, že ani poslední korupční kauza v Pražském dopravním podniku.

Pražský dopravní podnik je obrovská firma s ještě větším rozpočtem. A to je bohužel pro mnohé naše politiky tak obrovské lákadlo, že by podle mě prodali i vlastní rodinu za pár korun ze zakázek.

Je navíc jasné, že dozorčí rada nefunguje tak, jak má. Důkazů na to máme dost.

Z dlouhodobého hlediska proto prosazuji, aby měl dopravní podnik svůj odbor na magistrátu, čímž by se výrazně zlepšila kontrola nad podnikem.

Mgr. Róbert Šlachta

  • PŘÍSAHA
  • senátor
autor: PV

