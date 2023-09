Senátor Václavec: I přes odpor všeználků typu pana Šmuclera u nás bude stomatologie

reklama

Dlouho jsem nepsal, je pravdou, že mne sociální sítě moc neberou, ale asi to je opravdu nutnost. Minimálně pro informace. A dnes mám zprávu více než výbornou. Ostravská lékařská fakulta dostala akreditaci na stomatologický obor. Je splněn jeden z bodů výzvy, kterou jsem inicioval a podepsali jej prakticky všichni starostové z okresu Bruntál a Karviná. I přes odpor všeználků typu pana Šmuclera, který tvrdí, že stomatologů je dostatek, byl snahou spousty kolegů, kterým děkuji, prosazen správný a důležitý krok. Přijímačky budou ještě letos, takže případní zájemci o studium stomatologie, kteří se nedostali na jiné fakulty, rychle opakovat učivo k přijímacím zkouškám, které budou za chvíli vyhlášeny. Další bod, který dotahujeme s kolegy je senátní návrh zákona, který výrazně usnadní stomatologům ze zemí mimo EU začít pracovat v České republice pod přímým dohledem zkušeného zubaře a postupně udělat potřebné aprobační zkoušky. Pevně věřím, že se to podaří během několika měsíců prosadit a tím nastartujeme tolik potřebné změny k zajištění péče, na kterou stát prakticky rezignoval. Takže vidím dvě světýlka na konci tunelu a vypadá to, že to není vlak, který se na nás řítí, ale začíná se úročit spousta práce, kterou jsme tomu s kolegy věnovali.

