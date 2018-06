Senátor Valenta: Doživotí je někdy málo

Jsou případy, kdy plně chápu všechny, kteří volají po obnovení trestů smrti v Evropě pro ty nejhorší a nenapravitelné lotry. Muž, který náhodně vraždil nevinné kolemjdoucí ve jménu Alláha ve Finsku a již předtím se zájmem sledoval teroristické útoky podobně zvrhlých zrůd, by si tento trest nepochybně zasloužil také. Doživotí je pro něj velmi slabou odplatou. Navíc bude stát Finsko nemalé náklady na stravu apod. Nelze pochopit ani chorobné dění v mozcích podobných individuí – přejí si zemřít jako mučedníci a proto nejdřív mučí a vraždí ostatní v očekávání, že pak někdo odstřelí je? Tento vrah si totiž smrt přál. Škoda, že byl příliš zbabělý na to, aby raději směrem k ostatním otočil zbraň proti sobě. Ušetřil by tak několika rodinám tu největší bolest a svět by měl o jednoho zfanatizovaného radikálního vraha méně.

Ivo Valenta BPP



senátor

autor: PV