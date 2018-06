Senátor Valenta: Evropo, probuď se!

EVROPO, PROBUĎ SE! Jak opět ukazuje tento velice smutný případ, do Evropy míří mezi žadateli o azyl také ti, kteří zde páchají trestnou činnost, a to i tu nejzávažnější. Nevím, co si myslet například o mentalitě migranta, který se chtěl usadit v Německu a již krátce nato byl podezřelý ze znásilnění teprve 11leté dívky v ubytovně pro azylanty a měl na svědomí i další násilí na ženách, loupeže a rvačky? To opravdu čekal, že mu bude azyl udělen? Hned tehdy ale měl být okamžitě deportován tam, odkud přišel, stejně, jako řada dalších podobných individuí. Snad by se tak předešlo vraždě teprve 14 leté dívky. Hlavní podezřelý navíc krátce po vraždě narychlo opustil ubytovnu pro žadatele o azyl a spolu s početnou rodinou pláchl do Iráku.Upřímně rozumím obyvatelům Německa, že už mají dost "vítací politiky" a požadují vyvození důsledků. Kolik lidí ještě zemře, než budou brány do Evropy nepřizpůsobivým individuím jednou pro vždy uzavřeny? V těchto případech, kdy se zrůdy dopouštějí podobných zvěrstev, jsem navíc jednoznačně pro metodu "oko za oko, zub za zub".

Ivo Valenta BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: PV