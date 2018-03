Senátor Valenta: Na snížení daní by neměla doplatit samospráva

Vláda v demisi před časem představila daňový balíček, díky kterému by mělo dojít ke snížení daní pro zaměstnance i živnostníky. Už dříve jsem psal, že nad touto daňovou reformou visí podle mého soudu spoustu pochybností.

Když už pominu fakt, že avizované snížení daní pro živnostníky přinese podle propočtů Strany soukromníků spíše jejich reálné zvýšení, tak mne trápí také to, že změnu daní prosazovanou dnešní vládu by měly doplatit obce a kraje. Snížené daňové příjmy by totiž nejvíce postily právě rozpočty obecních a krajských samospráv.

Jinými slovy, vláda bude hrát před voliči ty hodné a férové, ale doplatí na to starostové a hejtmani, kteří budou muset zastavit plánované investice nebo další rozvojové plány ve svých obcích a krajích. A to považuji za nespravedlivé a jsem přesvědčený o tom, že by mělo dojít v tomto ohledu ke kompromisu.

Souhlasím s tím, aby se snižovaly daně. Je ostudné, že vláda vysokými daněmi drtí nejen podnikatele, ale stále nic nedělá s druhým nejvyšším odvodovým zatížením mezd v celé Evropě. Ale není férové, aby donekonečna obce a kraje doplácely na rozmary jakékoliv vlády. Vláda musí garantovat dlouhodobě stabilní prostředí nejen pro podnikatele, ale také pro samosprávu.

