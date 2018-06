Senátor Valenta: Německo zřejmě čekají napínavé zážitky

Do Evropy se pohrnou další přistěhovalci. Německo totiž umožní stávajícím běžencům, aby se za nimi přistěhovali další členové rodin.

Německo tak zřejmě čekají napínavé zážitky. Řada migrantů má totiž několik manželek a s každou kupu dětí. Ti všichni si to budou chtít namířit k našim sousedům.

Slučování rodin je prý sice omezeno tisícovkou lidí měsíčně. Nicméně během čtyř let to je téměř 50 tisíc lidí, a to se bavím jen o členech rodiny pro uprchlíky, kteří zde již jsou. Desítky tisíc dalších jistě teprve míří k hranicím.

Trvám na tom, že humanitární pomoc musí být zacílena do zemí, kde je jí potřeba. Tato masívní migrace, která je doslova „stěhováním národů“, žádný problém nevyřeší, ale naopak zakládá na problémy nové, a to velkého rozsahu.

Ivo Valenta BPP



